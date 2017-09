Donald Trumps flørt blir neppe ekte kjærlighet

Den siste tiden har vi sett en ny side av USAs president.

NEW YORK (Nettavisen): «Han liker oss. Han liker iallfall meg,» skal demokratenes minoritetsleder Chuck Schumer ha sagt om president Donald Trump i Senatet torsdag.

Schumer fortalte Trump at «det vil være bedre for ham om han noen ganger gikk til høyre og noen ganger gikk til venstre», skriver The New York Times. Schumer skal også ha fortalt Trump ansikt til ansikt hva han mener om at presidenten trekker USA ut av Paris-avtalen og om at Trump ikke tok ubetinget avstand fra rasismen i Charlottesville.

«Mr. Trump er kjent for å fryse ut eller slenge dritt til kritikere for langt mindre. Denne gang reagerte han, til overraskelse for alle i rommet, i stedet positivt, om enn vagt, og lo», skriver Maggie Haberman og Glenn Thrush for The New York Times.

Litt senere annonserte Schumer og Nancy Pelosi, minoritetslederen i Representantenes hus, at Trump og demokratene hadde en slags enighet på gang når det gjelder de rundt 800.000 menneskene som risikerer utkastelse fra USA etter at Trump fjernet DACA-loven («Deferred Action for Childhood Arrivals», red.anm.) som beskytter barn av ulovlige innvandrere.

Dette var andre gang på kort tid som Trump og demokratene samarbeidet. Det var også med demokratenes hjelp som Trump fikk forlenget statsbudsjettet med tre måneder, gjennom å øke gjeldstaket til 20.000 milliarder dollar.

TOPPMØTE: Republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, i sofaen i Det ovale kontor sammen med minoritetslederne til demokratene, Chuck Schumer (i midten) fra Senatet og Nancy Pelosi fra Representantenes hus. Til venstre sjefen sjøl, Donald Trump.

Spørsmålet er om dette er en flørt eller om det er ekte kjærlighet.

- I utgangspunktet er et samarbeid på tvers av partigrensene positivt og nettopp hva det amerikanske politiske systemet forutsetter for å fungere effektivt, sier USA-ekspert og seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til Nettavisen.

- Så hvis dette er innledningen til mer kompromisser og mindre polarisering, så er det i alle fall fra et systemperspektiv bra. Og i spørsmålet om DACA er det definitivt veien å gå for å løse en konkret og presserende sak. Hva som skjer med gjeldstaket og den økonomiske politikken er imidlertid usikkert, selv om man fikk et foreløpig kompromiss også der. Så hvis disse tingene er innledningen til en mindre spent og motsetningsfylt politisk situasjon i Washington er det en utvikling som bør ønskes velkommen, mener Melby.

USA-EKSPERT: Svein Mebly har skrevet flere bøker om amerikansk politikk.

Dette betyr ikke at han tror det vil skje.

Melby understreker at han tvert imot kjenner stor skepsis til det.

- De partipolitiske motsetningene er av grunnleggende art, og den generelle politiske utviklingen i partiene tyder på økt avstand og ikke mindre. At Trump mangler ideologisk ståsted, har uforutsigbarhet som strategi og lederstil, og dessuten i høy grad preges av impulsivitet og personavhengige faktorer, gjør at han kan foreta overraskende manøvrer, men samtidig også opererer på en slik måte at varige tillitsforhold vanskelig lar seg bygge opp. Derfor er det lite som tilsier at Trump kan bidra til varige og større tverrpolitisk samarbeid, analyserer Melby.

De snart ni månedene som har gått siden Trump inntok Det hvite hus, underbygger også dette.

- Det skal også bli interessant å se hvordan han etter DACA håndterer sin egen politiske base, som delvis er i opprør mot ham på dette området. Og forholdet til egen partiledelse i Kongressen er også temmelig tynnslitt. Alt dette gjør at man bør utvise forsiktighet med å trekke vidtrekkende konklusjoner ut fra to tilfeller samarbeid mellom Trump og demokratene, konkluderer Svein Melby overfor Nettavisen.

