Dow Jones og Apple på rekordnivå

NEW YORK (Nettavisen): Det fenomenale oppsvinget som aksjemarkedet i New York fikk etter at Donald Trump vant presidentvalget i november, ser foreløpig ikke ut til å ha en ende.

Denne uka åpnet børsen tirsdag, siden mandag var fridag fordi det var «President’s Day» i USA, og allerede i åpningsminuttene passerte den industritunge indeksen Dow Jones 20.700 poeng.

En drøy halvtime etter åpning ligger den på 20.714 poeng etter en pluss på 0,44 prosent.

Også Nasdaq plusset fra start og befinner seg på rekordnivå, med sine 5860 poeng, som er 0,36 prosent høyere enn ved åpning. Standard & Poor 500 ligger 0,41 prosent opp, på 2361 poeng.

Store varehandelkjeder som Wal-Mart, Home Depot og Macy’s har alle gått markant opp tirsdag, i kjølvannet av oppløftende resultatframlegginger.

Teknogiganten Apple befinner seg også på rekordnivå. Den har vært oppe i 136,62 dollar tirsdag, noe som er det høyeste den har vært i åpningstiden, men har falt noe. Aksjen har i skrivende stund steget 0,4 prosent og ligger på 136,26 dollar, bare 0,01 dollar bak rekorden.

Apple-aksjen er blitt oppjustert hos Morgan Stanley, som ser optimistisk på salgsutsiktene i Kina etter å ha analysert dette, melder Market Watch.