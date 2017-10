Dow Jones over 23.000 poeng for første gang

Oppgangen fortsetter på Wall Street.

NEW YORK (Nettavisen): Den industritunge indeksen klatret tirsdag over 23.000 poeng kort tid etter at børsen i New York åpnet klokken 16.00 norsk tid.

Dette er første gang i historien.

Hvis Dow Jones ligger over 23.000 poeng når børsen stenger tirsdag, vil dette være fjerde gang på rad at den øker med tusen poeng i løpet av de siste tolv månedene, melder Market Watch.

I så fall vil dette også være rekord, ifølge WSJ Market Data Group.

Oppgangen den siste tiden skyldes optimisme rundt president Donald Trumps skatteplan, skriver Market Watch. Trump planlegger å kutte skatter og reguleringer.

Dow Jones har klatret 25,4 prosent siden presidentvalget i november i fjor.

I skrivende stund ligger Dow Jones-indeksen på 22.996,40 poeng, en oppgang på 0,16 prosent fra mandag.

Så langt tirsdag har det vært lite bevegelse i Standard & Poor 500 og Nasdaq.

