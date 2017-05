ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Mens onsdagen ble blodig på Wall Street, etter nyheten om at tidligere FBI-direktør James Comey har skrevet et notat hvor han hevder at president Donald Trump ba ham om å legge ned etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, ser torsdagen langt mer positiv ut.

Dow Jones-indeken falt 1,8 prosent onsdag, og opplevde dermed sin største nedgang på en enkeltdag siden september. Torsdag ligger den industritunge indeksen an til å hente tilbake en god del av dette.

En drøy time før børsene i New York stenger, er Dow Jones-indeksen opp 138 poeng eller 0,67 prosent. Den ligger nå på 20.745 poeng.

Torsdagens comeback kommer hovedsakelig takket være Wal-Mart, som stiger over tre prosent etter at deres kvartalstall viste seg å være bedre enn ventet.

Nasdaq har gått opp 0,9 prosent eller drøyt 50 poeng.

Børsene stenger klokken 22.00 norsk tid.