Dow Jones steg til ny rekord

Alle børsindeksene i New York steg kraftig onsdag som følge av meldinger om gradvise renteøkninger. Dow Jones nådde ny rekord.

Da børsene stengte, hadde Dow Jones-indeksen steget 0,6 prosent til ny rekord på 21.534 poeng.

Standard & Poor's var opp 0,7 prosent til 2.443, og teknologitunge Nasdaq steg 1.1 prosent til 6.261 poeng.

Det er særlig de store teknologiselskapene, som Facebook og Microsoft, som har steget i verdi etter at sentralbanksjef Janet Yellen i en tale i Kongressen onsdag varslet gradvise renteøkninger om inflasjonen fortsetter å flate ut.

Yellen sa at Federal Reserve følger nøye med på inflasjonstallene, og at dersom inflasjonen ikke stiger mye, kan hun komme til å endre planene for rentebanen. Selv om hun ikke lovte umiddelbare endringer, ble talen godt tatt imot på børsen.

Styringsrenten i USA ble hevet med 0,25 prosentpoeng i juni til intervallet 1,00-1,25. Det er den tredje økningen siden desember, og ytterligere en økning er ventet.

Yellen gjentok det hun har sagt hele året, at USAs økonomi ikke lenger trenger den ekstraordinære støtten fra sentralbanken som den har fått siden finanskrisen i 2008.

(©NTB)

