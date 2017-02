Dow Jones tangerte en 30 år gammel rekord

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Til tross for at investorene ifølge Market Watch viste en viss forsiktighet på Wall Street mandag, i påvente av president Donald Trumps store tale til folket tirsdag (natt til onsdag, norsk tid), endte det med grønne tall på børsen.

Dow Jones gikk opp og satte dermed rekord for tolvte dag på rad. Dermed tangerte den industritunge indeksen rekorden fra 1987.

Mandagens pluss var kun 0,08 prosent eller 15,96 poeng. Dow Jones økte med dette til 20.837 poeng.

Nasdaq steg med 0,28 prosent eller 16,59 poeng til 5862 poeng, mens Standard & Poor 500 økte med 0,1 prosent eller 2,39 poeng til 2370 poeng.

Tesla var dog en av de store taperne mandag. Elbilselskapets aksjekurs sank 4,22 prosent, over ti dollar, til 246,15 dollar etter en nedgradering fra «nøytral» til «selg» fra Goldman Sachs.