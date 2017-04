ANNONSE

Forbrukerrådet ber bilistene om å fylle når det er billigst, nemlig søndag kveld, mandag morgen eller torsdag morgen, for å fremme konkurranse mellom bensinstasjonene, skriver E24.

Økonominettstedet har sett på hvor mye bensin- og dieselprisene kan variere i løpet av en uke. Ofte kan det skille opptil fire kroner per liter, avhengig av når i uken du fyller. Og bensinstasjonene setter opp og ned prisene forbausende koordinert, ifølge Forbrukerrådet.

Gunstein Instefjord for direktør for mat og handel i Forbrukerrådet.

Det synes direktør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, er bekymringsverdig.

- Det gir grunn til bekymring. Det er få aktører som styrer drivstoffmarkedet, og det er et av de områdene der vi er bekymret for konkurransesituasjonen. Vi har et håp om at det kommer inn flere aktører, sier han til E24.

Han sier videre at prisbevisste kunder er bra for konkurransen, og dermed for prisene.

- Når kjedene utvikler et så koordinert mønster, så er det fordi de tjener penger på det. Da er det viktig at vi som forbruker svarer på dette ved å fylle bensin når det er billigst. Prisbevisste forbrukere er bra for konkurransen. Hvor mye prisene settes ned varierer, men vi vet at ved lunsjtider mandag og torsdag fyker prisen opp igjen.





