Drosjeeier Trond Hansen fra Ålesund har anmeldt Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde for oppfordring til lovbrudd, skriver NRK.

- Jeg ønsker ikke at stortingspolitikere, som er de som setter premisser i samfunnet ved å lage lover og regler, går ut offentlig og oppfordrer til å bryte dem, sier Hansen til statskanalen.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at Nordby Lunde i helgen oppfordret Uber-sjåfører til å fortsette sin virksomhet som drosjer, selv om det strider mot loven. Årsaken er at hun ønsker å tvinge fram en lovendring.

Lunde er nemlig en av politikerne som ønsker å endre regelverket og fjerne kravet om løyveplikt for drosjer.

Selv bruker hun Uber og mener fortsatt bruk er nødvendig hvis det skal bli en lovendring. Selv om Uber-sjåfører nå anmeldes og risikerer straff om de tas, vil ikke Lunde si hun oppfordrer til lovbrudd.

- Hvis det er lovbrudd, er det sivil ulydighet, sa hun til Klassekampen i helgen.

