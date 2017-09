Du kan tape millioner på å gå opp i lønn

Hvis du ikke sjekker hva slags pensjonsavtale du får når du bytter jobb, kan du tape store beløp, advarer pensjonseksperter.

- Det er ekstrem forskjell på ordningene man tilbyr i dag. Vi snakker om millioner av kroner, sier Stian Revheim, pensjonsekspert i DNB, til Nettavisen.

Høsten er høysesong for jobbskifte. Men ser du deg blindt på årslønnen i forhandlingene med dine nye arbeidsgiver, kan det få store negative konsekvenser for økonomien din.

BER FOLK PASSE PÅ: Stian Revheim, pensjonsekspert i DNB.

Går du fra en jobb med en av de beste pensjonsordningene til en jobb med en minimumsordning, kan du nemlig tape enorme summer.

- Det er altfor mange som ser seg blind på lønnsslippen, og glemmer å se på verdien av ting som pensjon. Det er en grunn til at man - med rette - ofte omtaler pensjon som det minst synlige, men mest verdifulle godet utover lønn, sier Alexandra Plahte, uavhengig pensjonsrådgiver og leder for pensjon i Gabler Steenberg & Plahte til Nettavisen.

Kan tape over to millioner

Ved innskuddspensjon, slik de fleste har nå, setter arbeidsgiver av en viss prosentandel av lønnen din hvert år til pensjon. Minimum er to prosent, men noen bedrifter tilbyr opptil sju prosent av lønnen.

BØR KOMPENSERES: Pensjonsekspert Alexandra Plahte i Gabler, Stenberg og Plahte mener dårligere pensjonsordning bør kompenseres med høyere lønn.

Har du en lønn på 500.000 kroner, vil forskjellen på en maksordning og et miniumsordning på pensjon utgjøre over to millioner kroner i pensjonskapital etter tretti år, ifølge en sammenstilling fra DNB. Er lønnen din høyere, blir forskjellen naturligvis enda større.

Med en miniumsordning vil du få utbetalt litt under femti prosent som pensjonist. Med en maksimumsordning vil det være åtti prosent.

Med andre ord kan du tape mye penger ved å gå til en jobb med dårligere pensjonsordning, selv om de tilbyr høyere årslønn i den nye jobben.

- Det er veldig store verdier det er snakk om, spesielt hvis du heller ikke ser på aksjeeksponeringen din. Har du i tillegg en lav aksjeandel i ung alder, vil det bety enda lavere avkastning på sikt, sier Revheim.

- Bør kompensere

Ved et jobbytte oppfordrer ekspertene til å sette seg godt inn i hvilke ordninger den nye arbeidsgivere tilbyr.

Hvor mye du taper eller vinner ved en ny pensjonsordning kan du regne ut med hjelp av en av de mange pensjonskalkulatorene som er tilgjengelig på nett.

- Du ikke kan forhandle individuelt på en kollektiv pensjonsordning, men en dårlig pensjonsordning kan selvsagt kompenseres gjennom høyere lønn, sier Plahte.

Ekspertene oppfordrer folk også til å se på hvilke andre ordninger en ny arbeidsgiver har. Det kan gjelder for eksempel pensjons-, lønns- og forsikringsdekninger i tilfelle uførhet, sykdom eller død.

- En god personalforsikring kan spare seg for flere ti tusen kroner i året. Problemet er at man ikke ser på slike ting som en del av lønnspakken. Det som er det som står øverst på lønnsslippen som er viktigst for de fleste, sier Revheim.

Bør ikke være avgjørende

Plahte er enig i at dette er viktig, men understreker at hvilke ordninger et bedrift, ikke bær være avgjørende for hvorvidt du bytter jobb eller ikke.

- Jeg ville i alle fall vært særdeles skeptisk til å ansette noen som hadde begrunnet motivasjonen til jobbebytte med overgang til en bedre pensjonsordning, sier Plahte

