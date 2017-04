Dumpet prisen på Påskeegg med 76 prosent

ANNONSE

Det er ikke bare priskrigen på smågodt som tar av før påske.

Freias fylte påskeegg får oppmerksomhet hvert år, både på grunn av innhold: palmeolje og pris.

En sjekkerunde Nettavisen har gjort viser at hos Kiwi selges de fire eggene nå til 11,80 kroner per pakke - mot 49,90 da eggene kom for salg.

Det gir en rabatt på hele 76,35 prosent.

Hos Coop Extra kostet Påskeeggene 12,40 kroner per pakke onsdag.

Stort sprik

Torsdag klokken 13 prises Påskeeggene slik på Byporten og Oslo City:

Kiwi: 11,80 kroner- utsolgt.

Meny: 26,90 kroner.

Nille: 29,90 kroner.



Coop: 33,70 kroner.





Rema 1000 selger i år Nidars egg uten palmeolje i stedet for Freiaeggene.

- Prisen er 11,20 kroner per pakke, får Nettavisen bekreftet torsdag ettermiddag.



KIWI: De billigste Påskeeggene fant vi hos Kiwi. Der er prisen 11,80 for en firepakning, noe som også er en prisreduksjon på 74 prosent. Også her var det utsolgt.

- Helt utsolgt her!

- De har blitt så billige at nå er det helt utsolgt hos oss, får vi beskjed om fra Kiwi på St. Olavs Plass i Oslo.

- Når får dere påfyll av disse eggene?

- Det blir ikke før neste påske.

Nettavisen har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

- Konkurransen presser prisen ned

- Hva er din kommentar til at prisen dumpes med hele 76 prosent?

- Nå er vi så tett på påsken, at da tilspisses konkurransen på mange av våre påskevarer. Det gjør at disse eggene blir ekstremt billige, forklarer Arvin.

- Er det fortsatt mulig å få tak i eggene i deres butikker?

Kommunikasjonssjef Krisine Aakvaag Arvin i Kiwi.

- Noen butikker kan gå tom for de påskevarene som er mest presset i pris, sier hun.

- Selger en tredel av fjoråret



- Når det gjelder smågodt selger vi en tredel av det vi solgte før påske i fjor. Samtidig rundet vi 1,6 millioner solgte beger med sunt smågodt onsdag, på tre uker, sier kommunikasjonssjefen.

Hun legger til at Kiwi selger tre ganger så mye appelsiner som smågodt, målt i kilo.

- Det betyr at kundene våre foretrekker frukt og grønt, men skeier ut med litt godteri i blant.