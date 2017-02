ANNONSE

Mandag la E-tjenesten fram sin åpne trusselvurdering for 2017.

Der heter det blant annet at Russland vil fortsette med omfattende etterretningsvirksomhet mot norske mål.

- Truslene i det digitale rommet mot politiske, militære og økonomiske mål er økende. Vi kan forvente omfattende etterretningsoperasjoner i året som kommer, skriver E-tjenesten i rapporten.

Aktivt Russland

Den økte politiske spenningen mellom Russland og Vesten innebærer i tillegg at aktiviteten i større grad vil støtte oppunder ulike former for press eller trusler.

- Vi har sett at Russland gjennomførte digitale operasjoner for å påvirke valgkampen i USA. Basert på Russlands aktivitet og kapasitet må vi tro at Russland sitter på informasjon som de kan bruke til å påvirke politiske prosesser og valg i andre land, sa E-sjef Morten Haga Lunde under mandagens pressekonferanse.

Terrortrussel og politisk spenning

Han pekte på tre utviklingstrekk som synes særlig relevante for Norge og norske interesser. I tillegg til digitale trusler gjelder dette terrortrusselen fra militante islamister og de økte geopolitiske motsetningene mellom Russland og Vesten som følge av konfliktene i Ukraina og Russland.

Lunde mener at ekstremistgruppen IS vil være en betydelig trussel for europeiske land i 2017.

- Selv om ISIL (IS) er svekket i Irak og Syria, og kapasiteten til å gjennomføre sentralstyrte angrep dermed er redusert, vil organisasjonens nettverk i Europa være en betydelig trussel, sa han.

