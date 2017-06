Egon-kjeden retter snuten mot Storbritannia

ANNONSE

– At vi åpnet i Stockholm, har gitt ringvirkninger som har betydd at vi har fått flere tilbud fra andre deler av Europa. Vi har hatt møter med gårdeiere i Storbritannia, uten at det er blitt noe konkret ut av det, sier Dan Robert Halshamn til Adresseavisen. Han er daglig leder for drift i eierselskapet Norrein.

Den trønderske restaurantkjeden solgte i fjor mat og drikke for drøyt 1,1 milliarder kroner og hadde et overskudd på 167 millioner kroner før skatt.

– Det er store tall, men det viser bare at gjestene er fornøyde og kommer tilbake til oss gang etter gang, sier Halshamn.

33 år etter oppstarten har kjeden nå 39 restauranter, én av dem ligger i Stockholm. Nå planlegger de flere restauranter også i Sverige.