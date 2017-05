Eiendom Norge tror på utflating i boligprisene i Oslo

ANNONSE

De opprinnelige prognosene for året var på 10–12 prosents prisvekst i Oslo i år.

– Vi har hatt om lag fem prosents prisvekst i første kvartal, og jeg tror det er det beste vi kan oppnå for 2017, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge til TDN Finans ifølge Dagens Næringsliv.

Han legger til at myndighetskravet om at man ikke får låne mer enn fem ganger inntekt har slått inn hardere og tidligere enn mange trodde.

I tillegg er befolkningsprognosene fra Statistisk sentralbyrå lavere enn forutsett for hovedstaden, samtidig som det bygges mange boliger.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening tror imidlertid ikke at det bygges for mange boliger i Oslo.

(©NTB)