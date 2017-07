Eiendomskongen Christian Ringnes kjøper stort i England

Pandox, med Christian Ringnes i spissen, overtar Hilton London Heathrow Airport for 850 millioner kroner.

Hotellet er ett stort fullservicehotell i premiumsegmentet med 398 rom med god beliggenhet ved London-Heathrow Terminal 4, skriver Estate Nyheter.



Hotellet drives av Hilton under en omsetningsbasert utleieavtale, hvor det gjenstår 26 år av leiekontrakten.

Transaksjonsverdien er oppgitt til 80 millioner britiske pund, tilsvarende om lag 850 millioner norske kroner.

Transaksjonen sluttføres i tredje kvartal 2017. Hotellet forventes å bidra med rundt 50 millioner svenske kroner i leieinntekter i 2017.

– Storbritannia er et prioritert marked for Pandox og vi er svært glade over kjøpet av Hilton London Heathrow Airport ved en av Europas største og verdens tredje største flyplass. Hotellet er stort, lønnsomt og har en god beliggenhet ved London-Heathrow Terminal 4 som gjestene når tak i gjennom en spasertur gjennom en lukket passasje, sier Pandox-sjef Anders Nissen.

Eiendomsspar AS og Sundt AS foretok rundt årsskiftet 2003/2004 på 50/50 basis oppkjøp av det svenske børsnoterte hotelleiendomsselskapet Pandox AB. Høsten 2010 ble det norske hotelleiendomsselskapet Norgani Hotels AS ervervet, og det ble dermed skapt et av Europas største hotelleiersystemer.

Pandox AB ble børsnotert igjen i juni 2015. Eiendomsspars eierandel utgjør 28,8 prosent (stemmeandel 39, prosent) per 31.12.2016.

