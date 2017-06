Eks-politiker Karima Abd-Daif dømt for grovt bedrageri – anken avvist

ANNONSE

Borgarting lagmannsrett har avvist anken til Karima Abd-Daif (51). Bedrageridommen er dermed ennå ikke rettskraftig.

Den tidligere Ap-politikeren og vararepresentant på Stortinget anket over straffeutmålingen.

– Lagmannsretten er enig med tingretten i utgangspunktet for straffen i denne saken, heter det i den enstemmige beslutningen fra lagmannsretten.

Videre står det at «Lagmannsretten mener videre at tingretten har lagt tilstrekkelig vekt på de formildende omstendighetene i saken ved at straffen er satt til fengsel i 90 dager».

Utgangspunktet for straffen i denne saken vil ligge på fengsel i rundt seks måneder, men «i formildende retning lagt vekt på personlige forhold hos siktede».

Karima Abd-Daif skal ha oppholdt seg i Marokko eller annet sted i utlandet da hun innleverte meldekort til Nav uten å opplyse om dette.

Retten mente at Abd-Daif, uten rimelig tvil, hadde uberettiget vinnings hensikt. Selv hevdet hun å ikke ha kjent til reglene.

Nav sjekket hvor meldekortene ble sendt fra, og fant at den såkalte IP-adressen var registrert i Marokko. Hennes bankutskrifter er også gjennomgått. Her skal det fremgå at det er tatt ut penger i MAD, Marokkanske Dirham. Abd-Daif har bakgrunn fra det nordafrikanske landet.

Da saken var oppe i tingretten tok forsvarer Bjørn Stordrange til orde for en samfunnsstraff.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra advokat Bjørn Stordrange.

