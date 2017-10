Ekspert varsler bikkjeslagsmål mellom Ryanair og Norwegian om Monarch-piloter

Men flyprisene til Storbritannia kan bli dyrere.

- Alle de store lavprisflyselskapene, Norwegian, Easyjet, Wizzair og Ryanair, vil forsøke å hente pilotene til Monarch. Jeg vet at Ryanair allerede i morgen har fire møter med piloter. De andre vil gjøre det samme, sier Hans Jørgen Elnæs, luftfartsrådgiver i WinAir, til Nettavisen.

Elnæs er Ryanairs tidligere salgssjef for Skandinavia og Baltikum, og kjenner flymarkedet i Europa inngående.

Les også: Monarch Airways er konkurs: 110.000 er strandet og 2.000 kan miste jobben

Norwegian ber folk søke

Både Ryanair og Norwegian er på jakt etter flere piloter for å muliggjøre ekspansjonsplanene sine. Norwegian har hentet 137 piloter fra Ryanair så langt i år, og Ryanair har svart med tilby 10.000 euro i signeringsbonus for piloter som vil begynne hos dem.

Hans Jørgen Elnæs, rådgiver i Winair og tidligere salgs- og markedssjef i Ryanair.

Les også: Pilotene flykter fra Ryanair til Norwegian

- Det var ventet at Monarch skulle gå overende, så flyselskapene har hatt følere ute. Spesielt er det knapphet på erfarne kapteiner i dagens marked. Det kommer til å bli et bikkjeslagsmål mellom flyselskapene om dem, sier Elnæs.

Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen sier det er fritt for de ansatte å søke hos Norwegian.

- Vi vokser og er på jakt etter piloter og kabinpersonale i Storbritannia, så vi oppfordrer alle til å søke hos oss, sier han til Nettavisen.

2.000 ansatte

Flyselskapet Monarch Airways og dets chartervirksomhet innstilte mandag driften, og 110.000 mennesker er strandet i andre land. Vel 2.000 ansatte står i fare for miste jobben.

Britiske flymyndigheter betegner situasjonen som den største kollapsen for et britisk flyselskap noen gang.

Elnæs sier at en av årsakene til selskapets kollaps er konkurransen fra lavprisflyselskaper og lavere billettpriser.

- Monarch har vært i drift siden 1969 og har ikke klart transformasjonen til å bli en lavkost-operatør og har dermed for høye produksjons kostnader, som resulterer i underskudd på driften, sier han.

Han tror at konkursen vil gi en kortsiktig mulighet for å øke flyprisene i Storbritannia. Han viser til at Monarch hadde 3,6 prosent markedsandel, eller 3,7 million seter, på flyvninger fra Storbritannia til Europa i 2017.

Noen liknende sier analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securites.

- Konkursen er positivt for Norwegian og de andre selskapene. Det reduserer litt av overkapasiteten i markedet, sier han til Nettavisen.

Sivertsen venter også at de ansatte i selskapet blir raskt plukket av de andre flyselskapene.

- Besetningen kan nærmest ha jobb i morgen, sier han.

Flere ting avgjør

Elnæs sier det er flere ting som kan avgjøre hvilke flyselskap pilotene drar til.

- Lønna er ganske lik mellom de forskjellige selskap, men Norwegian har en fordel ettersom det er attraktivt å fly langruter. Det er mange som vil fly til steder som Singapore og Buenos Aires, sier Elnæs.

- På den andre siden har Ryanair svært gode arbeidsforhold og en bra rotasjon. Samtidig flyr pilotene i Ryanair mer enn de i de andre flyselskapene i løpet av et år, så de som ønsker flere flytimer kan foretrekke dem, sier han.

Beliggenhet

Et annet viktig forhold er beliggenhet. Monarch har base på flyplassen Gatwick sør for London, i likhet med Easyjet og Norwegian. Ryanair flyr derimot til London Stansted, som ligger nord for London. Mange piloter må dermed skifte arbeidsplass hvis de skal begynne i Ryanair.

Monarch var Storbritannias femte største flyselskap, men Elnæs tror ikke de andre selskapene er så interessert i å sikre seg så mye annet av konkursboet.

- Jeg er sikker på at ingen vil kjøpe hele konkursboet. Så vidt jeg kan se har de ingen ettertraktede landingsslots eller andre rettigheter som gjør det interessant for dem, sier Elnæs.

Det har tidligere vært spekulert i om Norwegian kunne kjøpe Monarch. Dette ble langt på vei avvist at Bjørn Kjos i helgens Det store intervjuet.

Mest sett siste uken