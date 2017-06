Ekspertene jubler over Røkke junior

ANNONSE

- Kristian Røkke har åpenbart gjort en veldig god jobb. Det virker som om selskapet har en veldig god tilnærming til salg og jobber bra for å finne den rette kjøperen, sier Fredrik Lunde, analytiker i Carnegie, til Nettavisen.

Mandag morgen ble det kjent at investeringselskapet Akastor selger KOP Surface Products, som spesialiserer seg på levering av utstyr til oljebrønner offshore.

Det er det fjerde store salget Røkke junior har gjort siden november. Til sammen har det gitt en gevinst på 2,3 milliarder kroner. Kristians faar Kjell Inge Røkke kontrollerer nærmere halvparten av aksjene i Akastor, og har dermed all grunn til å være fornøyd med sønnen.

Analytikerne lar seg også imponere.

- Mitt inntrykk av Kristian Røkke er veldig bra. Det siste salgene føyer seg inn i rekken av veldig gode salg som Akastor har gjort den siste tiden. De har vært tålmodige og jobber for med å gjøre selskapene interessante for nye eiere, sier analysesjef i Handelsbanken Capital Markets, Anne Gjøen, til Nettavisen.

Tjener 700 millioner

Prisen skotske Weir Group betaler for KOP er nesten én milliard kroner, hvorav hele 700 millioner kroner er ren profitt. KOPs bokførte verdi var nemlig under 300 millioner, under en tredjedel av den faktiske salgsummen. Dette er dermed et svært lønnsomt salg for Akastor.

Salgsprisen lå også godt over hva de fleste analytikere ventet.

- Prisen er det dobbelte av det vi hadde verdsatt KOP til, sier Lunde.

Han får støtte fra Anne Gjøen, analysesjef i Handelsbanken Capital Markets.

- Det ser ut som Akastor har fått en veldig god pris for KOP, sier hun til Nettavisen.

Akastor-aksjen stiger 7,36 prosent mandag, og er dermed blant børsens store vinnere.

- Oppgangen på børsen er på ingen måte overreaksjon, sier Gjøen.

Fire knallsalg

Salget av KOP er imidlertid bare det siste av mange ekstremt lønnsomme salg som Akastor har gjort de siste månedene under ledelsen til den unge Røkke.

I november i fjor ble Frontica Business Solutions solgt til Cognizant. Gevinsten for Akastor var 500 millioner kroner.

I desember ble Fjords Processing to National Oilwell Varco solgt med en gevinst på 650 millioner kroner.

I januar ble Frontica Advantage solgt til NES Global Talent. Gevinst for Akastor var 430 millioner kroner.



Sammen med salget av KOP, betyr dette med andre ord at Akastor har tjent 2,28 milliarder kroner på de fire salgene de har gjennomført de siste seks månedene.

Siden februar i fjor har aksjen steget 165 prosent.

Lunde er imponert over hvordan Akastor har jobbet for å finne gode kjøpere til selskapene som har vært eid av Akastor.

- De er tålmodige og finner riktig kjøper, som ser den mer langsiktige verdien av selskapene, i stedet for å bare selge innenfor et tidsvindu. Røkke har åpenbart gjort en veldig god jobb, sier han.

Les også: Røkke har blitt medlem av The Giving Pledge

- Vil selge MHWirth

Etter alle salgene, begynner Akastor å sitte på en stor kontantbeholdning, men stadig færre selskaper i porteføljen sin. Akastors klart viktigste eiendel er MHWith, det Kristiansand-baserte selskapet som spesialiserer seg på levering av borepakker til oljeselskaper.

Les også: Mot lysere tider for Kristian Røkkes Akastor

Lunde tror at Akastor jobber med å få solgt også dette selskapet.

- Det er et selskapet som minner endel om KOP. De har hatt et tøft marekd, men det er tatt grep internt og selskapet tjener nå penger. Verdien kan være stor for den rette kjøperen, sier Lunde.

Han tror at etter et slikt salget vil resten av eiendelene går over i Aker, mens det betales et ekstraordinært utbytte til eierne.

Kristian Røkke har ikke ønsket å kommentere saken.

Har du fått med deg denne videoen?