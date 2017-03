Ekspertene mener investorene bommer på Snapchat

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Snap Inc, altså Snapchat, ble torsdag børsnotert her i New York, og det viste seg umiddelbart at etterspørselen etter aksjer var stor.

Både torsdag og fredag steg aksjekursen, og trenden fortsetter mandag.

En drøy halvtime etter at børsen i New York åpnet, hadde prisen steget ytterligere. Den lå da på 27,56 dollar etter en oppgang på over 2 prosent på 40 minutter.

Analytikerne mener imidlertid at Snap ikke er verdt så mye. Langt ifra.

Nå har også prisen rast på kort tid, og etter en snau time mandag ligger den over 5 prosent ned, på litt under 26 dollar.

Ifølge Market Watch mener Morningstar at 15 dollar er en fair pris, mens Pivotal Research anslår 10 dollar, Instinet 16 dollar og Atlantic Equities 14 dollar.

De to som vurderer aksjen høyest er Aegis Capital og SIG Susquehanna, men begge ligger godt under nåværende pris med sine vurderinger på 22 dollar.

Snapchat vokste med 50 millioner daglige brukere i 2016, men veksten ble kraftig redusert i tredje og fjerde kvartal. Dette var omtrent samtidig som Instagram lanserte sin «Stories»-feature, som ligner på Snapchats egen «stories»-funksjon. Dette er én av årsakene til at analytikerne mener at aksjekursen ligger for høyt.

- Vi mener at mye av vekstreduksjonen skyldes økt konkurranse, sier Anthony DiClemente i Instinet.

Shyam Patil i SiG Susquehanna ser ikke bort fra at kursen kan stige til over 30 dollar på kort sikt, men er likevel overbevist om at det er for høyt selv med en pris på 27 dollar.

- Vi blir ikke overrasket dersom euforien løfter aksjen til høyt på 20- eller lavt på 30-tallet, men på lang sikt sliter vi med å se Snap som en investering med betydelig potensial fra nåværende nivå, sier Patil til Market Watch.