Eksperter advarer: - Vanskelig å bli pensjonist sammen

Håper du å pensjonere deg samtidig som livsledsageren? Det kan bli vanskeligere enn du tror.

- Samme pensjonsdato kan bli svært kostbart. Det vil være nesten umulig å få gjennomført økonomisk for mange par, sier pensjonsekspert i DNB, Stian Revheim, til Nettavisen.

Mange par ønsker å pensjonere seg samtidig, for slik å nyte mest mulig av alderdommen sammen. Det er dessverre ikke like enkelt som man mange tror

- Jeg får ofte spørsmål om dette. Det virker som det er en problemstilling som man ikke setter seg inn i før man er oppi det, sier Knut Dyre Haug, pensjonsekspert i Storebrand, til Nettavisen.

30 prosent mindre

Drømmen om at et ektepar går ut i pensjon samtidig kan nemlig bli veldig vanskelig, økonomisk dyrt og mange tilfeller umulig.

ADVARER: Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert

- Det er to ting som er vanskelig. Det ene er at i parforhold er menn gjerne et par år eldre enn kvinnen. Hvis man tar ut pensjon samtidig, så må kvinnen ta ut vesentlig pensjon enn mannen, sier Revheim i DNB.

- Pensjonerer du deg med 62 år, blir pensjonen din hele 30 prosent lavere enn hvis du går av med 67. Å gå av med pensjon tidlig kan dermed ha store økonomiske konsekvenser, sier Haug.

Et eksempel kan demonstrere problemet. Ola og Kari vil slutte i jobb når han er 65 år. Da er hun bare 61, og får ikke pensjon før som 62-åring. Da må paret for det første finansiere året som Kari ikke får pensjon. Ved siden av det taper hun ifølge DNB 47.000 kroner i året sammenliknet med hvis hun skulle pensjonert seg som 65-åring, gitt en lønn på 400.000. Det blir til sammen nesten 850.000 kroner frem til hun blir 80 år.

KAN MISTE PENSJON: Pensjonsekspert Knut Dyre Haug i Storebrand opplever at mange ikke tar høyde for hvordan økonomien endrer seg når du pensjonerer deg.

- Kvinnen blir fort en taper, spesielt hvis mannen faller fra. Men lite oppsparing, kan hun blir sittende med minstepensjon etter noen år, sier Revheim.

- Ubehagelig overraskelse

Et annet problem er at kvinnen i mange tilfeller ikke har mulighet til å ta ut pensjon i det hele tatt. For mens nesten alle menn har mulighet til å ta tidligpensjon, er det bare rundt halvparten av kvinnene som har mulighet til å gå av som 62-åring.

- Vesentlig flere menn som kan ta ut pensjon fra 62 enn kvinner. Det handler om at kvinner ofte ikke har stor nok opptjening gjennom folketrygden til å ta ut pensjon så tidlig, sier Revheim.

Det skyldes i gjennomsnitt lavere lønn enn menn, kombinert med at kvinner oftere jobber deltid og har vært hjemmeværende en periode.

- Mange er ikke klar over dette og kan få en ubehagelig overraskelse, sier han.

Bør spare

Pensjonsekspertene oppfordrer dermed folk til å sette seg godt inn i hva slags rettigheter de har når de går av med pensjon.

- Hvis du vil gå av tidlig, er det spesielt smart å begynne sparingen tidlig, sier Revheim i DNB.

- Jo mer tid man har til å planlegge, jo bedre er det. Det er ufattelig hvor mange av våre pensjonister som ikke har tenkt tanken at på økonomien endrer seg når du går av med pensjon. Hvis du for eksempel ikke har en plan for å gå gjelden under kontroll, kan du få store problemer som pensjonist, sier Haug i Storebrand.

Revheim understreker at for mange vil trolig det beste å pensjonere seg senere.

- For mange er det nok mer realistisk å pensjonere seg senere og eventuelt jobbe deltid etter 62 år. Folk lever i snitt lengre nå og hvis man pensjonere seg som 62 åring, vil man trolig være pensjonist i veldig lang tid. Førti år som minstepensjonist er heller ikke særlig hyggelig, sier han.

