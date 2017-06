Eksperter hardt ut mot rødgrønt momsforslag

ANNONSE

Ap og Sp gjentok onsdag forrige uke at de akter å fjerne hele momsfritaket for netthandel fra utlandet på 350 kroner.

Tidligere var denne grensen i flere tiår 200 kroner, men den sittende regjeringen hevet den til 350 kroner.

Nå ønsker altså Ap, Sp og KrF at hele ordningen med fribeløp forsvinner. Det innebærer at du må betale norsk moms, samt Postens fortollingsgebyr på opptil 315 kroner, på alle fysiske varer som handles via nettbutikker som ikke er registrert i Norge.

– Med dagens moms- og tollfritak er vi med på en direkte subsidiering av netthandelbedrifter i utlandet, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Aftenposten.

Vedum viser til at Virke har sagt at Norge taper 6000 arbeidsplasser som følge av en tollfri grense på 350 kroner. Virke er en hovedorganisasjon for bedrifter i den norske handelsnæringen, inkludert norske nettbutikker.

Avdelingsdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet tviler på at 350-kronersgrensen er så ødeleggende for norske arbeidsplasser som Virke, Sp og Ap vil ha det til.

– Det sies at arbeidsplassene skulle forsvinne ut av landet etter at momsgrensen ble hevet. Alle tall viser bare at netthandelen har gått oppover i Norge de senere årene, sier Jensen til Nettavisen.

IKKE ENIG: Avdelingsdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet tviler på at 350-kronersgrensen er så ødeleggende for norske arbeidsplasser som Virke, Sp og Ap vil ha det til.



Avdelingsdirektøren viser til at netthandelen i Norge var på 90,6 milliarder norske kroner i 2016. Det er en oppgang på 50 prosent fra 60,3 milliarder kroner i 2013, året da den nye grensen ble innført.

Mens 58 prosent av forbrukerne som handler på nett opplyste å ha handlet i utenlandske butikker i 2013, var denne andelen dessuten falt til 50 prosent fire år senere.

Handler for mer enn grensen



Henrik Begby Andersen er daglig leder i nettbetalingsleverandøren Dibs i Norge. Det er Dibs som har gjennomført rapporten Jorge Jensen i Forbrukerrådet viser til.

Han sier at ingenting tyder på at en fjerning av momsgrensen vil gi en særlig vekst i antall jobber i Norge, slik Ap og Sp tror.

– Det vi så da grensen ble hevet fra 200 til 350 kroner, var at det nesten ikke hadde effekt på netthandelen. Vi har heller ingen grunn til å tro at en fjerning vil føre til veldig mange flere arbeidsplasser, sier Andersen til Nettavisen.

Han viser til at nordmenn i gjennomsnitt handler for mye mer enn 350 kroner når de først handler på nett.

– Den gjennomsnittlige handlekurven til nordmenn som handler på nett er på rundt 700 kroner, altså mye høyere enn grensen. For det andre handler ikke folk i utlandet primært på grunn av pris, men utvalg. For det tredje er de største utenlandske nettbutikkene allerede fritatt tollgrensen, sier Andersen.

De store utenlandske nettbutikkene, som Boozt og Zalando, er registrert med norsk organisasjonsnummer, fortsetter Andersen. Det vil si at de behandles på lik linje med norske bedrifter, selv om de sender produktene sine fra utlandet.

Dibs gjennomfører årlige rapporter om norske handlevaner på nettet.

– Når politiske partier nå ønsker å fjerne momsfritaket, så er det ikke basert på hensynet til forbrukere. Det vil gi dem høyere priser, dårligere utvalg og mindre konkurranse, sier Jorge Jensen, avdelingsdirektør i Forbrukerrådet, til Nettavisen.

– Useriøst fra Forbrukerrådet

Virke slakter Forbrukerrådet utspill, og ber interesseorganisasjonen vise samfunnsansvar.

– Dette blir useriøst fra Forbrukerrådet. Selvfølgelig skal de stå på forbrukernes side, men de må også utvise et større samfunnsansvar. Forbrukerrådet må være opptatt av at norsk næringsliv har de samme konkurransevilkårene som utenlandske konkurrenter har. Det henger ikke på greip å subsidiere utenlandske konkurrenter av norsk næringsliv, og med det sende skatteinntekter og arbeidsplasser ut av landet, sier direktør for samfunnspolitikk Harald J. Andersen i Virke til Nettavisen.



– Selvfølgelig er netthandelen i vekst, men netthandelen mot utlandet vokser langt raskere enn netthandelen i Norge. Dette er basert på transaksjonsdata fra Norges Bank, fortsetter han.

Virke-direktøren forteller at tallene fra Norges Bank viser at netthandelen mot utlandet har økt med 188 prosent fra 2011 til 2015, mens netthandelen mot norske nettbutikker i samme periode har økt med 57 prosent. Det er nesten tre ganger så raskt vekst, påpeker han.

TØV: Slik kan oppsummerer direktør for samfunnspolitikk Harald J. Andersen i Virke Forbrukerrådets utspill.



– Da regjeringen forslo å øke denne grensen til 500 kroner, sa vi at det fort kunne bety et tap av 10.000 arbeidsplasser i Norge, men heldigvis lyttet Stortinget til oss og reverserte skadevirkningene ved å gå fra 500 kroner til 350 kroner. I tillegg har norske nettbutikker blitt reddet av at den norske kronen har svekket seg, men det er bare en kortvarig glede, fortsetter Harald Andersen i Virke.

Ifølge Virkes E-handelsbarometer for siste halvår 2016, er tre av fire handler i utenlandske nettbutikker for under 350 kroner.

