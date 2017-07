Den siste måneden har utenlandsk valuta blitt billigere, spesielt dollaren. Eksperter spår at kronen holder seg sterk, og blir sterkere mot slutten av året.

– Vi tror dette nivået kan holde seg den nærmeste tiden, men at utover høsten og nærmere jul vil kronen styrke seg ytterligere, sier Magne Østnor, valutastrateg i DNB, til NTB.

10. mai var Norges Banks dollarkurs 8,68 kroner. De siste dagene har kursen krøpet rett under 8 kroner for en dollar, og det er første gang siden 2015 at en amerikansk dollar er så billig sammenlignet med den norske kronen. Euro, svenske og danske kroner har også blitt billigere den siste måneden.

Gunstigere juleshopping

– Vi tror dette skal fortsette, og at kronen skal styrke seg videre, men kanskje ikke med en gang, sier Østnor.

Østnor får støtte fra Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

– Vi er ganske beinharde i troen på at kronekursen skal styrke seg videre, spesielt mot euro, sier Olsen.

Han tror kronen også kommer til å styrke seg mot dollaren, men at det kan ta litt lengre tid.

– Ser vi ett år fram skal vi ha en sterkere krone mot dollar, og holder kursen seg som nå, er det mye gunstigere å dra på juleshopping i år enn i fjor, mener Olsen.

Valutaspekulanter påvirket kursen

I vår ble kronen betydelig svakere, slik at utenlandsk valuta ble dyrere. Østnor mener at det er den dumpen kronen nå er i ferd med å komme seg ut av.

En grunn til at kronen gikk så mye ned er at valutaspekulanter hadde håpet på sterk kronekurs, og forsterket fallet ved å selge seg ut da økonomien ikke gikk så godt som de hadde håpet, ifølge DNBs valutastrateg.

– Det har vært store spekulanter inne i bildet som har beveget kronekursen. De sitter litt på gjerdet for tiden, sier Østnor.

Siden oljeprisen har gått både opp og ned den siste måneden, mener Østnor at det først er de siste dagene økt oljepris har ført til økt kronekurs.

