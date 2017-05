Eksplosiv økning i svindel - norsk bankkunder taper stort

ANNONSE

Etter flere år med gradvis vekst i svindler og svindelforsøk gjorde antallet svindelforsøk et hopp i 2016 viser tall fra SpareBank 1 SMN.

- Vi ser at antall svindler meldt til banken økte med 34 prosent i fjor, og har aldri sett en større økning. Selv om mye lar seg løse, så er det mange som sitter igjen med både bryderi og kostnader sier privatøkonom Endre Jo Reite i SpareBank 1 SMN.

Størstedelen av svindelen antallet svindler er ikke kortsvindel, men ulike former for svindel hvor svindel gjennom nettbutikker.

Les: Svindlere sender falske mobil-fakturaer. Telenor: - Ikke betal eller trykk på lenker

- De fleste kan kortvettreglene, men er mer ukritisk når de skal betale på nettet sier Endre Jo Reite. Ofte ville et enkelt nettsøk kunne avslørt andre brukeres negative erfaringer.

Antall svindeltilfeller meldt til SpareBank 1 SMN siste tre år.

Reite tror også det er store mørketall, for mange av svindlene som skjer er på små beløp, og kan derfor være utfordrende å avdekke.

- Små trekk fra konto kan skje ubemerket, og det kan ikke minst ta lang tid å kan ta så kan det ta mange måneder å oppklare saken når svindel har skjedd på nett. Ved å bruke kredittkort til nettbetaling unngår man sperring av bankkort og lønnskonto sier han

Det er også en endring i typen svindler og svindelformer – noen av de svindelformene som medfører at kundene taper store beløp. Han nevner noen av de verste tilfellene for kundene:

Microsoftsvindleren

Dette er utpressing hvor man blir oppringt av noen som sier de kan hjelpe deg med å feilrette eller fjerne farlige virus hvis du oppsøker en nettside.

Les: Skatteetaten advarer mot svindel-e-poster

- Resultatet er at de overtar kontroll og låser datamaskinen din, og gjerne presser deg til å betale for å unngå dataproblemene. De bruker oftere norske nummer til å ringe fra, og er flinke og overbevisende - mange ganger skjønner man ikke med en gang at man blir lurt fordi de sier de har funnet feil man må betale for å rette. Vi har registrert at kunder er belastet for beløp opp til 20.000 kroner, men får sperret og reddet noe av midlene.

Fakta: Syv tips til sikker betaling med kort

1. Lær deg PIN-koden utenat og del den aldri med noen. 2. Gjør nettbanken sikker og følg med på kortselskapets sikkerhetsforskrifter. 3. Vær bevisst hvilket kort du velger å bruke. 4. Unngå useriøse selgere og svindlere. 5. Betal bare med kort når du får være fysisk tilstede. 6. Kontroller at beløpet er korrekt og at du bare har blitt belastet for uttak/varekjøp, gebyr og renter du kjenner til – før du godkjenner transaksjon, men også i etterkant. 7. Kontakt og informer kortutsteder straks, hvis du mister kortet eller har blitt belastet feilaktig Kilde: Finansportalen

Kjærlighetssvindleren eller den mystiske arven

Ofte starter denne svindelen søtt og forsiktig på Facebook med en litt for søt og snill person som av en merkelig grunn er veldig interessert i akkurat deg. Kanskje som en venn, eller som en de kan betro seg til om den store formuen de plutselig har fått i fanger.

Les: IKEA advarer mot falske e-poster

- I den andre enden sitter det svindlere som følger deg opp over tid, og som først etter uker eller måneder antyder at det kanskje er en ørliten ting de trenger litt penger, eller et kontonummer og litt opplysninger fra deg - kanskje de endelig kan komme på besøk, eller for å realisere den store formuen . Vi har registrert tap over én million kroner over tid på enkeltpersone, sier Reite.

Priatøkonom Endre Jo Reite i Sparebanken 1 SMN.

Kodelokkeren

Via telefon blir du bedt om å oppgi koder fra BankID under dekke av at du må bekrefte din identitet. Oppgir du to koder og passord fra brikken eller mobilen er det nok til at de fra sin PC får lagt inn regninger og belastet din konto.

- Vi har registrert saker som har pågått over tid med tap over 100.000 kroneer.

Fiskeren

Som oftest en epost eller SMS som tilsynelatende er fra banken din ber deg legge inn litt informasjon om deg selv for å unngå at kontoen sperres.

Kidnapperen

- Noen ganger skjer det også med et spennende vedlegg som ser ut til å være fra en venn. Det ser så spennende ut, og den lille meldingen om at filer som åpnes kan være skadelig kommer jo hver gang, så den betyr lite. Plutselig er filene på datamaskinen låst, og koden for å låse opp kan bli kostbar, sier Reite.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her