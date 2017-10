Elbilsalget i Norge øker

I september ble det registrert 13.484 nye personbiler. 29 prosent av disse var elbiler, noe som har gitt rekordlavt CO2-utslipp, opplyser Norsk elbilforening.

Registreringstallene for nye biler gikk noe ned i september 2017 sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig registrerte Opplysningsrådet for Veitrafikken det laveste CO2-utslippet noensinne, opplyser direktør Øyvind Solberg Thorsen.

– Nedgangen bidrar til historisk lave utslipp. Dette går riktig vei. Vi vet at Tesla har levert ut ekstra mange biler denne måneden, men samtidig er det også flere som ser at tiden nå er moden for å skifte til elbil, sier Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Hun understreker at Norge likevel ligger litt etter den nødvendige utviklingen for å nå målet om å bare selge nullutslippsbiler i 2025.

CO2-utslippet til en bil måles i gram per kilometer, og gjennomsnittlig utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i september var 71 gram per kilometer. Det er 17 gram per kilometer lavere enn i september 2016.

