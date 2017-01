ANNONSE

Mandag fikk ansatte ved Elkjøp og Lefdals kundesentre i Norge og Sverige beskjed om at arbeidsplassene deres flyttes til København i Danmark, skriver VG.

Elkjøp og Lefdal har i dag ett kundesenter i Norge med 122 ansatte, fordelt på 90 årsverk.

– Vi har et mål om å bemanne kundesenteret i København med nordmenn. Alle norske ansatte får tilbud om å bli med videre til København. Vi skjønner at det ikke er gjennomførbart for alle, derfor vil alle også få tilbud om hjelp fra eksterne rekrutterere for å søke ny jobb, sier, kommunikasjonsdirektør i Elkjøp Nordic, Åshild Indresøvde.

Hun sier de vil få en årlig besparelse på 20 millioner kroner ved å ha kundesenteret samlet på ett sted, istedenfor tre steder i Norden.

– Det er hard konkurranse i elektronikkbransjen, og dette er en måte å effektivisere driften vår på, sier hun.

Kundesentrene for de to elektronikkjedene, som har samme eier, legges ned innen 1. juli 2017. (©NTB)