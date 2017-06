Ellen Arnstad har fått ny jobb

ANNONSE

(Romerikes Blad): I januar gikk hun på dagen fra jobben som sjefredaktør i Se og Hør og konsernredaktør i Aller Media AS.

Nå har Ellen Arnstad (51) kapret jobben som administrerende direktør for det nye messesenteret på Hellerudsletta i Akershus, X Meeting Point Norway, som åpner i august.

– Jeg skal bruke alt jeg har lært i mediebransjen, men først og fremst er det gründeren i meg som gleder seg, sier Ellen Arnstad om den nye jobben i en pressemelding.

– På X skal kunnskap, underholdning, opplevelser, mat og drikke og helt spesielle og annerledes møteplasser smelte sammen. Vi har ambisjoner om å skape noe du ikke har sett i Norge før. Det å få bygge noe helt nytt i Norge med solide eiere og sterke merkevarer som står bak, er virkelig drømmejobben når jeg starter mitt jobbliv nummer to, uttaler Arnstad.

– Tenkt utradisjonelt



Som administrerende direktør vil hun også være ansvarlig for å bygge opp og lansere det første Marriott-hotellet i Norge, Moxy Oslo X.

– Jeg er imponert over den solide konseptuelle jobben som er gjort med Moxy-brandet. Dette er virkelig innovasjon innenfor hotellbransjen, og noe som vil bli lagt merke til internasjonalt. Her er det tenkt utradisjonelt, og gjestene får i tillegg god design til en god pris, sier Arnstad.

– Funnet drømmedama

Driftsdirektør i Belvar, Rajko Mink, uttaler i pressemeldingen at de er svært fornøyde med valget av administrerende direktør.

– Det var nettopp jakten på personen med den riktige X-faktoren som var den siste viktige brikken for oss og vårt ambisiøse prosjekt. Hennes mangeårige medie- og ledererfaring og hennes personlighet, gjorde at vi med en gang forsto at vi hadde funnet drømmedama.

Slik så det ut på Hellerudsletta i mai. Her kan man se at hotellet begynner å ta form i bakgrunnen av bygget som huser messesenteret. Foto: Tom Gustavsen (Romerikes Blad)





