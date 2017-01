Ellen Arnstad slutter

ANNONSE





Nå er det over. Ellen Arnstad (51) gir seg som konsernredaktør og sjefredaktør i Se og Hør og seoghør.no, opplyser Aller i en pressemelding.

- Sønnen kritisk syk



Den eldste av Arnstads tre barn er alvorlig syk.

- Det har vært ekstremt krevende det siste halve året når det gjelder min sønn. Hans sykdom har utviklet seg dramatisk, og jeg skal nå først og fremst bruke tid på hans kritiske situasjon, sier Arnstad.

Klar for jobbliv nummer to

51-åringen sier det har vært en tankeprosess:

- Etter nøye vurdering, og en tankeprosess over tid, har jeg kommet fram til at dette er et riktig tidspunkt for meg å gjøre en omdreining i livet. Jeg starter nå på mitt jobbliv nummer to, og jeg skal bruke alt jeg har opparbeidet meg av kompetanse i en ny karriere.

Ellen Arnstad takker for alle de muligheter hun har fått i konsernet.

Dramatisk fall i opplag

I 2015 hadde tirsdagsutgaven et snittopplag på 115.000, mens den i glansdagene i 2002 var helt oppe i et opplag på 427.678, ifølge NTB.

Ulf Andre Andersen (49) konstitueres som ansvarlig redaktør i Se og Hør og seoghør.no, mens ny konserndirektør Ingrid Skogrand overtar resultatansvaret for seoghør.no.

- Ellen har vært viktig for Aller Media i mange år og jeg er svært takknemlig og har stor respekt for det arbeidet hun har nedlagt hos oss gjennom alle disse årene, og jeg ønsker henne lykke til videre, sier konsernsjef Dag Sørsdahl.