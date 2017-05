Elon Musk får Næringslivets fredspris

ANNONSE

Næringslivets fredspris deles ut til fire personer som på hver sin måte har bidratt med en ekstraordinær innsats for å skape en bedre verden. I år går prisen til Durreen Shanaz for hennes arbeid med børsen Impact Investment Exchange (IIX) for virksomheter med et sosialt formål. Harley Seyedin får prisen for å ha bygget opp et multinasjonalt selskap for strøm- og lavkarbon-infrastruktur, Murad al-Katib får prisen for entreprenørskap innen bærekraftig landbruk og bidrag med matforsyninger til syrere under flyktningkrisen, og den fjere prismottakeren er altså Tesla-sjef Elon Musk for sin transformasjon av bilindustrien og kombinasjonen med solenergi.

Solberg åpnet fredskonferanse

– Vi ønsker det beste for kommende generasjoner, for vårt land og for planeten vår. Beslutninger i næringslivet har ikke bare innvirkning på profitt, men også på folk og planeten. Fremtidene våre er vevd sammen og kommer til å formes av hvordan vi velger å handle nå, sa statsminister Erna Solberg i sin åpningstale. Solberg sitter som leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftmålene.

Under konferansen Business for Peace deltar internasjonale og norske næringslivsaktører som samlet har over 2.200.000 ansatte og omsetter for over 5.700 milliarder kroner. Under konferansen markeres 30-årsjubileet for Brundtland-rapporten.

– Vi snakket om sosialt entreprenørskap, betydningen av bærekraft på flere områder, blant annet innen jobbskaping, sier Solberg til NTB etter åpningen av konferansen.

Bærekraftige jobber

Statsministeren legger vekt på at bærekraft i Norge også dreier seg om å skape bærekraftige jobber. Der ser hun muligheter for at politikere og næringsliv kan samarbeide enda bedre.

– Vi kan utvikle nye samarbeidsmodeller, blant annet knyttet til lønnstilskudd, eller at bedrifter vurderer jobbsøknader med hull i CV-en.

Solberg påpeker at man i Norge kan bli enda bedre til å finne innovative løsninger på klimaspørsmål og å forstå at næringslivet er en del av utviklingen.

Næringslivets fredspris deles ut i Rådhuset tirsdag kveld.

