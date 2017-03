Emil Eriksrød (33) er blitt eiensdomkonge i Telemark og Vestfold

ANNONSE

For tre år siden kjører Emil Eriksrød hjem fra arbeid. Det er midt på natten og 30-åringen er nesten på gråten på grunn av alt arbeidet. Eriksrød hadde en eiendomsmasse verdt nesten en halv milliard kroner på siden av heltidsjobben hos Halgrim Thon. Tiden strakk rett og slett ikke til.

- Da skjønte jeg at jeg hadde fått litt for mye å gjøre, sier Eriksrød til Nettavisen.

Det endte med at både Eriksrød og faren hans Runar sa opp jobbene sine for å satse på eiendom på heltid. Slik ble R8 Group og eiendomsselskapet R8 Property født.

Siden den gang har ikke Eriksrød sett seg tilbake.

På rekordtid har Eriksrød bygd seg opp til å bli en ledende eiendomsaktør på Sørøstlandet. Eriksrød kontrollerer nå en eiendomsportefølje på over 100.000 kvadratmeter i sentrale områder i Telemark og Vestfold, verdsatt til halvannen milliard.

Han har inngått samarbeid med Snøhetta og Petter Stordalens Choice, og satser nå både mot Oslo og utlandet.

- Det har gått veldig fort. Mye raskere enn vi hadde trodd, sier Eriksrød.

Startet i 2010

Det startet med noen eiendomskjøp mens Eriksrød jobbet som finansdirektør hos Halgrim Thon, nevøen til Olav.

Han kjøpte en eiendom i Skien til 10 millioner i 2010, hvor to millioner kroner kom fra egen lomme, resten var lån.

Gjennom å øke leieinntektene og få mer langsiktige leiekontrakter, skapte Eriksrød lønnsomhet. Deretter snappet han opp andre lokaler på salg, godt hjulpet av velvillige banker.

- Emil satser veldig og har et utrolig pågangsmot. Folk har lyst til å være med på prosjektene hans. Skien og Grenland har ikke hatt den veksten vi som et så stor byområde burde hatt, men Emil har tilført området en helt ny energi, sier Hedda Foss Five, ordfører i Skien, til Nettavisen.

VURDERER BØRSNOTERING. Emil Eriksrød vurderer å børsnotere R8 Property allerede neste år. Selskapet er nå verdsatt til 280 millioner kroner.

Hard jobbing



Grunnen til Eriksrød har kommet så langt begrunner han selv med blant annet «vanvittig mye hard jobbing». Eriksrød anslår at han nå jobber rundt 100 timer i uken.

- Det er gøy å jobbe, men å jobbe så mye er ikke bærekraftig på sikt. Tidligere var det jeg alene som jobbet, men nå er vi mange som jobber hardt. Vi vil skape noe felles for regionen og selskapet, sier han.

Tillit og gode relasjoner med leietakerne har også sikret rakst vekst, ifølge Eriksrød.

- Tillit er viktig for oss. Vi jobber med relasjoner og vi har fått gode kontrakter med solide motparter. Bankene har sett at prosjektene har blitt veldig gode og det har gjort at vi kan kjøre nye prosjekter i høyt tempo, sier han.

Doblet antall ansatte

Selskapet har doblet antall ansatte hvert år og de er nå rundt 50. Til sammen er alle eiendelene i R8 Group verdsatt til rundt 400 millioner kroner, hvorav 280 milli0ner i R8 Property.

Ved siden av Property, eier Eriksrød selskaper som driver med design og kommunikasjon, markedsføring og regnskapstjenester. Han eier dessuten kjøpesenteret Arkaden i Skien som en separat investering utenfor R8 Property.

- Jeg sa jo for et år siden at det ikke er mulig å doble igjen, men det klarte vi, sier Eriksrød, som venter en kraftig videre vekst i tiden fremover.

Resultat for 2016 er ennå ikke offentliggjort, men Eriksrød sier at det vil være mer enn dobbelt så bra som 2015, hvor det kom inn på 27 millioner kroner.

Banebrytende bygg

Ved siden av kjøpesenteret Arkaden, det spesielt to store prosjekter som Eriksrød skal satse på de neste to årene.

SAMARBEIDER MED STORDALEN: på Kammerherretomten i Skien skal Petter Stordalen bygge hotell sammen med Eriksrød.

Det ene bygget er et hotell midt i Porsgrunn som skal drives av Peter Stordalen.

Den andre er et diamantformet kontorbygg som produserer mer energi enn det selv bruker, Powerhouse Telemark i Porsgrunn. Bygget, som er designet av Snøhetta, vil være det mest energieffektive i verden.

- Jeg tror vi vil bygge flere Powerhouse, men det neste blir neppe i Telemark. På sikt tror jeg dette er bygg man vil kunne bygge over hele verden. Land som India har stor behov for mer energieffektive bygg. Det er et enormt potensial, sier han.

Han er overbevist over at det å tenke grønt er lønnsomt.

- Det bunner ut i at man må tenkte langsiktig. Vi har vunnet kåring for Norges mest fornøyde leietakere to år på rad og vi er ganske sikre på at satsingen på energi og miljø er positiv. Vi får fornyet og forlenget flere kontrakter enn våre konkurrenter fordi vi tar en posisjon som en bærakraftig aktør i samfunnet.

SKAL INSPIRERE VERDEN: Emil Eriksrød og Powerhouse, et diamantformet kontorbygg som produserer mer energi enn det selv bruker og en prislapp på 150 millioner kroner.

Vurderer børsnotering

Fra og med i år starter selskapet med kvartalsrapportering. Eriksrød har planer om å gjøre R8 Property klar for børsnotering i 2018 eller 2019.

- Vi må standpunkt til det når det kommer, sier Eriksrød.

Han sier han vurderer å gå inn i Oslo, hvis det riktige prosjektet dukker opp. Han forbereder også konsernet på en utenlandssatsing.

- Med den veksten vi har nå tror jeg vi er et internasjonalt konsern i løpet av få år. Verden blir mindre og mindre og vi vil se på muligheter både i Europa og utenfor. Det er store behov for teknologi og miljø i eiendomssammenheng rundt omkring i verden, sier Eriksrød.

Han tror veksten til R8 Property vil fortsette i god fart fremover.

- Vi skal ikke doble oss ange ganger før vi er ekstremt mange ansatte. Vi kan bli 100, 200, 400, kanskje 1000 ansatte. Det kan dessuten komme oppkjøp på veien. Det er mange muligheter, sier han.