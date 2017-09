Nesten 700.000 årsverk gikk tapt på grunn av sykdom eller ledighet i fjor.

En årlig rapport utarbeidet av Arbeids- og velferdsetaten (Nav) viser at i 2016 gikk 687.000 årsverk tapt på grunn av sykdom eller ledighet. Det tilsvarer 19,4 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder mellom 16 og 67 år, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er ikke bærekraftig at én av fem nordmenn står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Våre velferdsordninger krever at folk jobber og betaler skatt. Regjeringens mål er å få flere i jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til avisen.

I 12 år har andelen tapte årsverk ligget rundt 20 prosent.

– Selv om pilene nå peker i riktig retning og ledigheten går ned, har dette tallet vært stabilt for lenge, sier Hauglie.

Statens egne tall viser at man i årene fremover vil ha større utgifter enn inntekter. I tillegg til en større andel eldre, vil også Oljefondet bli mindre. Et av tiltakene for å dekke inn finansieringsbehovet til Norge er å få en større andel av befolkningen ut i arbeid.

Overfor DN trekker arbeidsministeren frem fem punkter som skal få flere ut i jobb i årene fremover:

Mer aktivitet og tettere oppfølging for Nav-brukere

Styrket opplegg for individuell jobbstøtte

Mer graderte sykemeldinger og graderte ytelser

Mer satsing på kvalifisering inn i arbeidslivet

Skape flere jobber

– Vi trenger folk som er i arbeid, helst i privat sektor og som betaler skatt. Vår politikk er utformet for å gi bedrifter og gründere muligheter til å utvikle seg og vokse. Det er det gode forhold for fremover, forteller Hauglie til DN.

