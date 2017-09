Enger slutter som jernbanedirektør

Elisabeth Enger (59) gir seg som sjef for Jernbanedirektoratet og blir prosjektleder for kommunesammenslåingen av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.

Jernbanemagasinet melder i sitt kommende nummer at Enger slutter om tre måneder, ifølge Aftenposten. Hun tiltrådte som sjef i Jernbanedirektoratet ved nyttår.

Veien videre går til å jobbe som prosjektleder for sammenslåingen av de tre kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Deretter skal hun bli rådmann i storkommunen.

Enger var tidligere rådmann i Bærum fra 2001 til 2008. I 2006 sprakk den gedigne korrupsjonssaken i Bærum kommunes eiendomsavdeling. Granskingsrapporten viste total svikt i kontrollrutinene.

- Jeg er sjokkert, og var ikke klar over at det var så ille som rapporten tilsier, uttalte rådmann Enger den gang.

- Dette er mitt ansvar og jeg har gjort jobben godt nok, uttalte hun videre.

Hun ble spurt av pressen om hun vurderte sin stilling i lys av kritikken i del-rapporten.

Til det svarte hun at hun tar ansvar for det som har skjedd ved at hun nå har hundre prosent fokus på å rydde opp. Rådmannen vil ikke trekke seg, men presiserer samtidig at «det får andre vurdere», sa Enger i 2006.

Fra 2008 og fram til 1. januar i år var hun sjef for Jernbaneverket, som i dag er Bane Nor. Enger var følgelig øverste sjef da det i 2009 ble kjent at 340 millioner skattekroner var kastet bort i et fiaskoprosjekt for Jernbaneverket.

Enger var også sjef da det i april i år ble kjent at Jernbaneverket/Bane Nor hadde brukte 2 milliarder kroner på konsulenter fra 2011 til 2016 blant annet takket værfe flere brudd på regelverket. – Det er jo helt utrolig. Det er faktisk ikke sånn vi skal bruke skattebetalernes penger, uttalte blant annet Sverre Myrli (Ap) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Om årsaken til at Enger bytter jobb sier hun:

– For min egen del, og i betraktning av at jeg runder 60 neste år, har jeg måttet gjøre noen valg om hvordan de siste årene av min arbeidskarriere skal være. Når det dukket opp en spennende mulighet innen kommunal sektor, som har vært mitt andre «yrkesaktive hjem», har jeg valgt å takke ja, sier Enger til Jernbanemagasinet.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her