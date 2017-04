BIBLIOTEKENE: En del bibliotekarer er også en del av Spekter-området, der partene tirsdag kom til enighet i lønnsoppgjøret.

Enige om ny lønn i Spekter-oppgjøret

Lavtlønnede har fått et løft, melder LO Stat, etter at innledende runde i lønnsoppgjøret for over 50.000 LO-medlemmer i Spekter-området er ferdig.