Enighet om redningsplan i Norske Skog

Det er kommet til enighet om redningsplanen i skoggiganten. Aksjen stiger 49 prosent.

Norske Skog melder i en børsmelding at kreditorene og aksjonærene er kommet til den nødvendige enigheten rundt en restruktureringsplan.

Det betyr at det konkurstruede selskapet, og jobbene til de 2.500 ansatte, trolig er reddet.

Som man kan vente, står jubelen i taket på Oslo Børs. Aksjen hoppet øyeblikkelig opp 49 prosent på børsen etter at nyheten ble kjent, selv om den nye avtalen faktisk er litt dårligere for de eksisterende aksjonærene, som beholder bare 2,5 prosent av selskapet etter at planen er gjennomført.

RETT OPP: Norske Skog-aksjen går rett til værs onsdag.

80 prosent av de sikrede obligasjonseiere, altså investorer som har lånt penger til selskapet mot sikring i eiendeler, har godkjent planen, mens mer enn femti prosent av de usikrede obligasjonseiere støtter den.

Endret endelige forslag

Norske Skog la for en uke siden frem et forslag til redningsplan som ble lagt frem som det endelige. Den vedtatte planen er imidlertid annerledes fra dette forslag på flere punkter.

Etter konverteringene vil sikrede obligasjonseiere ha 90,75 prosent av aksjene i Norske Skog, ned fra 91 prosent i forrige forslag. De usikrede obligasjonseiere får 6,75 prosent, opp fra 6,3 prosent, mens eksisterende aksjonærer får 2,5 prosent, ned fra 2,7 prosent.

Samtidig får disse to siste gruppene anledning til å være med i en fortrinnsrettsemisjon på 500 millioner kroner, og kan slik øke sin akjeandel ved å tegne seg for nye aksjer i selskapet.

Oppfordrer alle til å godkjenne

Det er altså de usikrede obligasjonseierne som relativt sett kommer best fra den nye avtalen. Det er også de som har vært mest kritisk til tidligere forslag.

Les mer her: Sentral obligasjonseier avviser redningsplanen i Norske Skog

- Vi er veldig fornøyd med at representantene for obligasjonseierne og aksjonærene har funnet et økonomisk løsning og at en betydlig del av vår største kreditorer og aksjonærer støtter rekapitaliseringsforslaget. Nå oppfordrer jeg alle interessenter i Norske skog å gi støtte til rekapitaliseringsforslaget, slik at den nødvendige nivået for enighet kan bli nådd, sier styreleder Chrisen Sveaas i Norske Skog i en kommentar.

- Som jeg tidligere har sagt, innebærer alle andre alternativer betydelig mindre verdi for alle parter og en komplisert konkursprosess, legger han til.

Les mer her: Ny redningsplan fra Norske Skog-styret

Mest sett siste uken