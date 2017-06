Enorm pågang for personlige bilskilt: Disse ble revet vekk

ANNONSE

- Vi har hatt enorm pågang. Pågangen er mangedobbelt av det vi ventet oss på forhånd, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Statens Vegvesen, til Nettavisen.

I løpet av fire timer har Statens Vegvesen fått inn 5.500 søknader på bilskilt. De har dessuten kommet 115.000 søk på ledige bilskilt i de åpne databasene til Vegvesenet.

Ikke ventet

Blant skiltene som ble revet bort, ifølge Vegvesenets søketjeneste, er Gud, Jesus, Trump, Bond007 og Kongen.

- Vi hadde ikke forutsett at det skulle være så mange som søkte og at alle skulle komme på en gang, sier Vinje.

Vegvesenet hadde også problemer med oppetiden på siden, slik at mange slet med å komme inn. Det har trolig ført til at enkelte gikk glipp av å søke på skiltet de ønsket seg.

- Det er veldig synd, men vi var nødt til å gjøre det sånn, sier Vinje.

Han sier at Vegvesenet starter umiddelbart å behandle søknadene.

- Dette vil ikke ta så veldig lang tid. De ivrigste kan nok få skiltet sitt innen en uke eller så, sier Vinje.

45 millioner

Ordningen gir også klingende mynt i kassen til Vegvesenet. Prisen for et skilt er 9.000 kroner for ti år. Bare med de 5.500 søknadene som er kommet så langt, betyr det inntekter på 49,5 millioner kroner.

Vinje sier at pengene i første omgang skal brukes til å finansiere kostnadene med ordningen med personlige bilskilt.

- Etterhvert vil nok ordningen begynne å gå med overskudd. De pengene vil gå til frivillig trafikksikkerhetsarbeid, sier Vinje.

Disse er tatt

Et kjapt søk gjennom databasen til Vegvesenet viser at en rekke populære skilt allerede er revet bort. De mest vanlige mann- og kvinnenavnene i Norge, som er JAN, PER, BJØRN, ANNE, INGER og KARI er alle reservert. Det samme er vanlige etternavn som OLSEN, HANSEN, NILSEN, LARSEN og JENSEN. TRUMP, OBAMA, MERKEL og PUTIN er også reservert.

Det samme er ERNA, så Norges statsminister går trolig glipp av muligheten til å ha navnet sitt på bilen, med forbehold om at ikke hun var først ute med å søke. Det samme er kulturrelaterte navns som ELVIS, DYLAN og STONES.

En rekke fotballrelaterte bilskilt, som RBK, BRANN, ENGA, MANU, MANUTD, LPOOL, GUNNERS, SPURS og BARCA,er alle opptatt. Det samme er skilt med navn på populærkulturelle helter som BATMAN, BOND007 og 007BOND.

Forøvrig er også skilt som KONGEN, PRINSEN, GUD, JESUS OG REDRUM (MURDER, hvis du ser skiltet i bakspeilet) er alle tatt. FRIHET er også tatt. Det samme er SEX.

