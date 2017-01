Enorm respons på Remas Æ-app

- Vi har til nå sprengt alle prognoser og gleder oss over den er enorme interessen og ikke minst de fantastiske tilbakemeldingen vi får fra våre kunder, sier Mette Fossum, kommunikasjonsdirektør i Rema 1000 til Nettavisen.

Appen Æ er nå lastet ned 260 000 siden den ble tilgjengelig onsdag kveld.

Fossum sier at målet nå er over å overgå dissse programmene.

- Vi har selvsagt som mål å være best blant våre konkurrenter, sier hun.

Til sammenligning har Kiwi over 680.000 medlemmer.

Vekst for MobilPay

Den enorme responsen på Æ er også gode nyheter for Remas samarbeidspartnere.

Rema har inngått samarbeid med MobilePay, mobilbetalingsappen som eies av Nordea og Danske Bank, for betaling via Æ-appen. Også MobilePay melder nå om kraftig vekst i nedlastninger. Siden lanseringen av Æ, har MobilePay fått seks ganger så mange brukere som på en gjennomsnittsdag.

- Det er vi veldig glade for det. Den responsen som Æ har fått i markedet gir også oss et stor potensial. Vi har vært pionerer innen mobilbetaling på butikk og slike samarbeid og nyvinninger gjør at det er vanskeligere for konkurrentene å følge med, sier MobilePay-sjef Knut Wangen til Nettavisen.

Mobile Pay har i dag 350.000 brukere. Til sammenlikning har konkurrenten, DNBs Vipps, lastet ned over to millioner ganger.