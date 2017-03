EPA-sjef: Trump avvikler snart Obama-tiltak mot global oppvarming

ANNONSE

Lederen for USAs miljødirektorat EPA, Scott Pruitt, sier presidentordren vil bli signert tirsdag. Videre sier han at den kommer til å avvikle Obama-administrasjonens Clean Power Plan, en miljøregulering som legger restriksjoner på klimagassutslipp fra kullkraftverk.

Regelen fra 2015 har vært lagt på is siden i fjor i påvente av at en ankedomstol i USA behandler et søksmål fra kullindustri-vennlige republikanske stater og over 100 amerikanske bedrifter.

Under et intervju på ABCs "This Week" sier Pruitt at Trumps hensikt er å skape flere arbeidsplasser i kullgruvene, samt å kutte prisene på elektrisitet.

Tilhengere av Obamas plan, som inkluderer flere demokratiske stater og miljøvernorganisasjoner, hevder på sin side at regelen vil skape flere arbeidsplasser innen fornybar energi samt bidra til at USA kan redusere sine utslipp i henhold til klimaavtalen i Paris.

Pruitt sa søndag at enigheten i Paris var "en dårlig avtale" ettersom han mener den stiller for lite krav til Kina og India, som sammen med USA har blant verdens største karbondioksidutslipp.

