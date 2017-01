ANNONSE

Den lille norske kafekjeden Norð (skrives med bokstaven edd - ð) erklærer kaffekrig i Oslo med å ta over seks lokaler etter svenskeide Wayne's Coffee.

Innen utgangen av februar vil Nord-kjeden sitte på tolv utsalg i Oslo, opplyser selskapet i en pressemelding.

- Strategisk satsing

- Vi har vært en vekstbedrift siden vi startet, og for oss er dette en strategisk satsing. Risikoen er der for at de store kjedene kunne fjernet oss fra kartet. Vi har valgt å ta opp kampen, sier daglig leder for Joakim Strand (34).

Skøyen, Klingenberg (åpnet), Solli plass, Colosseum, Grensen (åpnet) og Løren er stedene i Oslo der Nord (markedsføres som Norð) nå rykker inn i tidligere Wayne's Coffees tidligere lokaler. Fra før har de seks filialer.

Fusjonerer

Joakim Strand er oslogutt og eier selskapet Østkantgutta som er morselskap i satsingen. Selskapet startet Strand sammen med seks venner. Nå har kafedelen av satsingen og restaurantdelen skilt lag. I neste omgang skal Østkantgutta fusjonere med Nord Kaffe, opplyser Strand.

Nord startet som en liten delikatesseforretning og kaffebar på Bjølsen i 2010. Det første bakeriet og kaffebaren startet året etter på Bjølsen som Bjølsen Bakeri.

Når Wayne's Coffee nå forsvinner fra Oslo, skjer det etter at Strand og hans selskap har kjøpt Selvaag-selskapet Pacamara Drift.

- Skal dere ekspandere ytterligere?

- Jeg vet ikke. Det viktigste for oss er å være en uavhengig kjede. Vi er ikke bundet når det gjelder valg av leverandører. Vi kjøper mye direkte fra produsenter og vil fortsette med det.

- Hvordan var resultatene i 2016?

- Vi venter et positivt resultat i 2016 på mellom 750.000 og 1 million kroner etter avskrivninger.

Svenske Wayne's Coffee ble etablert i det norske markedet i 2008. I desember fortalte selskapet at de fortsatt venter vekst i det norske kafé-markedet, men at de valgte å overdra franchiseavtaler og driftsavtaler for seks kafeer i Oslo. Wayne's Coffee har i dag rundt 140 kafeer i seks land.

Innen utgangen av februar vil Nord-kjeden sitte på tolv utsalg i Oslo. Bildet er fra Nord-filialen i Grensen.