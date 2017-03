INKGONITOGATEN I OSLO: Her er statsministerboligen avbildet under budsjettforhandlingene sent på kvelden 28.11.16. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Erna inviterte Høyres rike onkler på privat julefest

Da Erna Solberg (H) arrangerte privat juleselskap i statsministerboligen, inviterte hun venner og familie – og fire av dem som har betalt mest penger inn til Høyres partiorganisasjon.