Erna Solberg: – Vi vil ikke ha råd til å fjerne hele formuesskatten

ANNONSE

I et intervju med Dagens Næringsliv sier Høyre-leder Erna Solberg at hun går inn for å endre partiprogrammet og vil ikke lenger fjerne hele formuesskatten.

– Men vi vil ta vekk den skadelige delen av formuesskatten, skatt på arbeidende kapital. Det er denne skatten som er negativ for bedriftene, sier Solberg til avisen.

Les også: Solberg varsler kamp om lavere formuesskatt

Les også: Små skattesnytere gir opp - storhaiene slipper unna

– Dette handler også om en ansvarlig politikk og hvor mye skattelettelser vi har råd til. Vi ønsker ikke at noen blir nullskattytere. Det ville vært ganske krevende å innføre et nytt system som skulle hindret dette, sier Solberg videre.

Hun mener programmet ikke ville sett annerledes ut om Høyre hadde rent flertall.

– Nei, det hadde det ikke. Vi vil ikke ha råd til å fjerne hele formuesskatten i neste periode, sier Solberg til DN.

Torsdag starter Høyres landsmøte. Partiet har hatt et mangeårig standpunkt om å fjerne formuesskatten. Programkomiteen i Høyre vil erstatte dagens formulering i partiprogrammet om at formuesskatten skal "fjernes på sikt" med en formulering om at "formuesskatten på arbeidende kapital skal reduseres og fases ut". Formuesskatten gir staten inntekter på over 12 milliarder kroner.