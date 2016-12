Erna Solberg lei anklagene om uansvarlig pengebruk

ANNONSE

Selv i festmåneden desember er det lite som gjør statsminister Erna Solberg (H) så opprørt som anklager om uansvarlig pengebruk.

– Kritikken blir for lettvint, sier statsministeren i et større intervju med NTB. I flere minutter har hun på inn- og utpust gått i rette med sløsepåstander fra økonomer og opposisjonspolitikere.

– Da vi la fram budsjettet, mente det store flertallet av økonomer at det var godt tilpasset situasjonen. Årets budsjett har mindre etterspørselsvirkning enn fjorårets, sier Solberg.

Les også: Solberg tar avstand fra Tybring-Gjeddes utspill

Kritikk

Under finansdebatten ble statsministeren anklaget av Arbeiderpartiet for kronisk mangel på prioritering og for å ha økt oljepengebruken med nesten 100 milliarder kroner på fire år.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen mener pengene som ble til overs på asylfeltet, med fordel burde blitt spart. Å hente inn penger fra effektivisering, utbytte fra statlige selskaper og Finansdepartementets ymsepost framfor å kutte og prioritere er litt lettvint, framholder han.

Selv Venstre har refset sine budsjettpartnere for uklok inndekning.

– Vi må bli flinkere til å prioritere. Vi henter nå mer fra oljefondet enn vi får inn, sa stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn til Dagens Næringsliv tidligere denne måneden.

Les også: Erna Solberg: - Venstresiden har alltid fremstilt seg som mer moralsk høyverdige enn alle andre

I forsvar

Statsministeren fnyser av kritikken og mener den er springende, ufokusert og unøyaktig.

– Ja, vi bruker mer oljepenger enn årene før. Det er to grunner til det. Vi bruker mer penger for å stimulere områder i økonomien som vil gi inntekter i framtiden, for eksempel gjennom vekstfremmende skattelettelser og bygging av veier, sier hun.

Nivået på oljepengebruken er dessuten det samme etter budsjettforliket som i regjeringens opprinnelige forslag, framholder Solberg, som legger til at det ble tatt ut mer i utbytte fra statlige selskaper under de rødgrønne i 2012 og 2013.

– De siste årene har vi hatt en konjunktursituasjon som gjør det nødvendig å bruke noe mer penger for å skape flere jobber. Ansvarlighet er ikke å spare penger alene, men å investere i nye bedrifter og arbeidsplasser, sier hun.

Til angrep

Solberg er lei anklagene om uansvarlig pengebruk og sier det ikke er sløsing å bruke oljekronene på tiltak som stimulerer veksten.

– Jeg angriper en holdning som har bredt om seg på venstresiden, om at det er det samme hva du bruker oljepengene på. I åtte år kritiserte vi den rødgrønne regjeringen – ikke for å bruke for mye oljepenger, men for å bruke pengene feil, framholder hun.

Statsminister medgir imidlertid at oljepengebruken på sikt må ned.

– Men tenk hvilken kritikk vi hadde blitt utsatt for hvis vi hadde ført en stram finanspolitikk til tross for at nye titusener ble ledige, sier hun.

Skattekutt

Statsministeren sier velgerne kan regne med nye skattelettelser til innovasjon og gründerskap dersom regjeringen får fortsette. Samtidig går hun langt i å avlyse det gamle Høyre-postulatet om å fjerne formuesskatten.

– Vi har sagt hele tiden at vi ikke ville fjerne formuesskatten før vi hadde funnet en måte som forhindrer at folk blir nullskattytere. Nå er diskusjonen om vi for framtiden skal beholde en del av formuesskatten som svar på behovet for at også de rike skal betale, sier hun.

Høyre skal ta stilling til spørsmålet på landsmøtet til våren. (©NTB)