Erna Solberg tror ikke en FN-reform vil fikse dette problemet

- FN er et verktøy for diktaturer, mener Thor Halvorssen. Det vil nok ikke en reform forandre på.

NEW YORK (Nettavisen): Norge, med statsminister Erna Solberg i spissen, stiller seg bak både generalsekretær Antonio Guterres i De forente nasjoner (FN) og USAs president Donald Trump i ønsket om en reform av FN.

- Behovet for reform av FN er helt nødvendig. Jeg har stått på reform-linjen siden Kofi Annan foreslo reform for tolv år siden. Vi har sett noen få forbedringer i FN, men det er mye som har stoppet opp. Vi trenger å gjøre enda mer, sier Erna Solberg, som er på plass i New York for å delta under FNs 72. generalforsamling.

Les også: - FN er et verktøy for diktaturene



STATSMINISTER Erna Solberg møtte mandag kveld (lokal tid) norsk presse på en kafé i Greenwich Village.

Hun møter norsk presse på en kafé i Greenwich Village, bare noen steinkast fra Washington Square Parks berømte triumfbue. President Trump holdt noen timer tidligere en tale for reform av FN og den norske reaksjonen er positiv.

Samtidig er statsminister Solberg spent på den talen som Trump skal holde foran FNs hovedforsamling tirsdag (det skjer for øvrig med Nord-Korea på første benkerad, red.anm.).

Mandag publiserte Nettavisen et intervju med grunnleggeren av Oslo Freedom Forum, Thor Halvorssen, hvor den venezuelafødte nordmannen gikk til frontalangrep på FN og kalte det «et verktøy for diktaturer».

- FN holder i så stort potensial og er en så løfterik institusjon, at det er trist og tragisk at så mange av deres komiteer er blitt kapret av diktaturer. Hvordan er det mulig at noen av verdens verste menneskerettighetsforbrytere sitter i FNs menneskerettighetsråd? Hvordan er det mulig at så mange land som undertrykker kvinner kan sitte i FNs kvinneråd? sa en retorisk Halvorssen til Nettavisen.

Han tror ikke verden får se en reell reform før tidligst år 2150.

Og han har kanskje rett. Norges statsminister tror iallfall at det blir vanskelig – selv under et reformarbeid – å innføre forsikringer mot at menneskerettighetsverstinger blir medlemmer av FNs menneskerettighetsråd.

- Jeg skulle ønske at vi kunne få inn en måte å kvalifisere seg på der, men det er vanskelig i en organisasjon som baserer seg på at alle land i utgangspunktet teller likt, og så er man opptatt av å bygge alliansene sine. Det betyr at ingen land blir ekskludert selv om de har feil agenda i en sånn sammenheng. Det er vanskelig i denne type organisasjoner, sier Solberg til Nettavisen.

FNs GENERALFORSAMLING: Erna Solberg og grunnlegger og direktør i Global Citizen and Global Poverty Project, Hugh Evans, på talerstolen under Global Citizen Live! i New York mandag kveld.

- Er dette et område Trump kan være med på?

- Det har jeg ikke noe grunnlag for å si, men jeg opplever at amerikanerne også føler at det er et viktig tema, men jeg vet ikke hvor langt man kan gå i en sånn sammenheng.

Solberg er likevel overbevist om at en reform vil kunne bevege FN i riktig retning.

- Jeg har stort tro på Guterres. Jeg tror han er en drivende dyktig person. Støtten han fikk (i valget) som generalsekretær, gjør at han har mandat til å drive fram endringer. Jeg tror du får bedre koordinering og bedre jobbing fremover. Det er også sånn at når konkurransen om pengene blir sterkere og større, vil folk begynne å samarbeide for å mer ut av pengene, og FN-organer jobbe mer sammen og ikke bare konkurrere seg imellom, tror Solberg.

Les mer: Guterres håper på konstruktivt budskap fra Trump



Mest sett siste uken