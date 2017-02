ESA: De norske reglene for drosjeløyver bryter med EØS-avtalen

ANNONSE

– Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS. Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA sendte onsdag en grunngitt uttalelse til norske myndigheter.

ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men opplyser at man er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt.

Tildelingen av nye løyver ved behovsprøving innebærer at lokale myndigheter begrenser antallet løyver etter et antatt behov i distriktet.

"Denne antallsbegrensningen går ut over etableringsfriheten. ESA er ikke enig med norske myndigheter i at begrensningen, slik den er i dag, kan rettferdiggjøres ut fra vesentlige allmennhensyn. Uforholdsmessig høye barrierer mot innpass i drosjemarkedet kan tvert imot gi dårlig ressursbruk og høyere priser for forbrukerne", fastslår ESA.

