ESB: Inflasjonen faller i begynnelsen av neste år

Inflasjonen i eurosonen vil i første kvartal 2018 synke til 0,9 prosent, varsler Den europeiske sentralbanken (ESB).

Det er langt under sentralbankens mål om en inflasjon på bortimot 2,0 prosent.

Den regner imidlertid med at inflasjonen vil ta seg opp i løpet av året slik at den ender på 1,2 prosent for hele året, slik ESBs analytikere spådde i begynnelsen av september.

I anslagene som ble lagt fram mandag, vises det til at prisene steg kraftig i første kvartal i 2017, noe som skyldtes høy prisstigning på matvarer og olje. Resten av året har inflasjonen vært langt lavere.

Det innebærer også at inflasjonen i første kvartal i 2018 vil bli langt lavere sammenlignet med samme periode i fjor.

ESB forventer at inflasjonen i 2017 vil ende på gjennomsnittlig 1,5 prosent.

Analytikere mener at det er gunstig med en vekst på nærmere 2 prosent for å skape økonomisk vekst.

