EU fjerner overprising på mobildata i utlandet

Avtalen ble ferdigforhandlet natt til onsdag, og allerede 15. juni fjernes avgiftene ved dataroaming, det vil si bruk av mobildata i et annet EU-land enn der man har abonnement.

- Det har vært en lang kamp, som har pågått siden 2013. Dette er en seier for forbrukerne, som nå kan bruke mobildata i alle EU-land uten at det koster dem noe ekstra, sier EU-parlamentariker Jens Rohde til nyhetsbyrået Ritzau. Rohde var fortørnet av overprisingen av datatjenester da han for fire år siden forslo at det skulle innføres fri roaming.

De siste punktene som måtte på plass handlet om kompensasjon til teleselskapene for å levere data til andre selskapers kunder. Rohde sier forbrukerne i 2013 i gjennomsnitt betalte nesten åtte ganger den reelle kostnaden når de brukte mobildata i utlandet.

- Med denne avtalen slipper folk å tenke på at det kommer en ekstraregning. Det er ikke sikkert dette gjør EU bedre, men det er en reell endring som borgerne i unionen vil merke, sier Rohde.

Avtalen omfatter foreløpig bare de 28 EU-landene og gjelder dermed ikke Norge. Samtidig har EØS-avtalen tidligere sørget for at også norske mobilkunder får ta del i harmonisering av mobilmarkedet i EU.