EU-forslag kan redusere garanti på netthandel

På varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, har kjøper nå fem års reklamasjons- eller klagerett, uansett hvor de er kjøpt. EUs forslag, som skal behandles i oktober, innebærer at varer kjøpt på nett kun har garanti i to år, ifølge Aftenposten. Da blir det forskjell på rettighetene for dem som handler i butikk og på nett, og det liker forbrukerdirektør Randi Flesland dårlig.

Dersom EU får gjennomslag, kan ikke norske myndigheter gi forbrukerne rettigheter som går ut over to år når det gjelder netthandel. Flesland vil fraråde netthandel hvis forslaget blir en realitet. Hun er også bekymret for kvaliteten på varer hvis de bare behøver å vare i to år. Nå må produsenter lage produkter som er mer holdbare fordi reklamasjonsretten er fem år.

Regjeringen har sendt saken ut på høring. Virke, NHO Handel og elektronikkbransjen skal være enige om at reglene må være like for nett og butikk, slik at konkurransevilkårene er de samme.

