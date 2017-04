Expert bytter navn til Power

ANNONSE

I løpet av noen år har kjeden lagt bak seg milliardunderskudd, og store summer er investert i «nye» Expert. Underskuddene er kraftig redusert, men restruktureringen i kjeden fortsetter, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er en stor beslutning, men det føles helt riktig. Vi håper at dette vil fremstå som en modig beslutning, sier Expert-sjef Ronny Blomseth til avisen.

Suveren storebror



Experts norgessjef Anders Nilsen tror kjeden vil få en solid omsetningsvekst med det nye konseptet.

– Nå er det slutt på monopolet i Norge. Vi har bygd noe helt nytt. Jeg garanterer at det blir lettere å få ut budskapet og en endring til det bedre, sier Nilsen til DN.

Det nye konseptet skal angivelig gi en ny butikkopplevelse og er allerede smugintrodusert i noen butikker.

Elkjøp, som også eier Lefdal, er fortsatt en suveren storebror i Norden med over 30 milliarder i omsetning mot Experts 8 milliarder.

Tar konkurransen med ro



Elkjøp-sjef Jaan Ivar Semlitsch tar konkurrentens grep med stor ro.

– Det er ikke så overraskende for oss, all den tid de har satset på dette varemerket i Danmark og Finland. Men samtidig blir det interessant å se hvordan nordmenn som er vant til Expert over veldig mange år, tar imot Power. I Danmark og Finland er vår oppfatning at Expert-varemerket har vært svakt, så nå prøves Power der, påpeker Semlitsch til DN.

Professor i innovasjon, Tor W. Andreassen mener det ikke hjelper å skifte navn hvis forretningsmodellen halter.

– Det blir som å sette leppestift på en bulldogg. Å skifte navn løser ikke noe med mindre det gamle er veldig negativt ladet sier han til avisen.