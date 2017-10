Extra knuser Rema 1000

Lavpriskjeden har økt omsetningen med 13 prosent så langt i år, og er vekstvinner.

Extra har solgt varer for to milliarder kroner mer hittil i fjor tross en minusvekst i markedet. Det gir en vekst på 13 prosent.

Det får Nettavisen bekreftet fra Coop.

- Dette er vanvittig gøy. Det er en voldsom vinnerkultur i hele organisasjonen vår. Lave priser kombinert med stort utvalg slår an hos kundene våre. Vi har vært vekstvinner hver måned i år, sier Christian Hoel, kjededirektør i Extra, til Nettavisen.

Extra hadde på samme tid i fjor en omsetning på snaue 14 milliarder kroner. Det vil si at veksten så langt i år er altså på 13 prosent i et dagligvaremarked der den organiske markedsveksten faller med 0,4 prosent.

- Det er vanvittig høyt, men vi planlegger å etablere mer butikker fremover, sier Hoel, som tidligere var kjededirektør i Rimi.

Veksten kommer etter hva Nettavisen erfarer i stor grad på bekostning av Rema 1000. Reitan-kjeden har i store deler av året tapt terreng til konkurrentene, blant annet som en følge av selskapets bestevenn-strategi.

Større sortiment

Mens Rema 1000 gjennom den såkalte bestevennstrategien har fjernet varer fra butikkene, mener Hoel at Extras satsing på større sortiment har gitt avkastning.

- Hos Extra er sortimentet styrt av hva kundene etterspør, i motsetning til hva noen av våre konkurrentene våre gjør. Men de får gjøre hva de mener er riktigst, sier Hoel.

Den kraftige veksten til Extra setter Rema 1000 er i en spesielt vanskelig situasjon. Remas andre konkurrent, Kiwi, har den gigantiske Norgesgruppen i ryggen, som har nesten halvparten av den norske dagligvaremarkedet. De kan bruke sin størrelse til å hente spesielt gunstige betingelser fra leverandørene.

Markedsanalysebyrået Nielsen publiserer tall for dagligvarebransjen tirsdag morgen. Kiwi vil ikke kommentere utviklingen deres før tallene fra Nielsen foreligger.

- Vi kommentere gjerne Kiwis utvikling i morgen, når tallene er offentliggjort, skriver Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen i en tekstmelding.

Kommunikasjonsrådgiver Ann-Kristin Pettersen i Rema 1000 sier på sin side at det er bra at Extra styrker seg.

- Det er fint at Coop styrker sin konkurranseevne slik at de står bedre rustet til å utfordre den desidert største aktøren i markedet, NorgesGruppen. Det er avgjørende for å bedre konkurransen og sikre kundene lave priser, sier hun til Nettavisen.

Når Nettavisen spør om de kan bekrefte at Extra øker omsetningen på beskostning av Rema, svarer hun som følger.

- Vi kan ikke forstå at Extra tar kunder fra Rema 1000, da vi opplever kundevekst.

Pettersen vil ikke svare på om Rema har omsetningsvekst.

Ikke sikker på at bunnen er nådd

Extra er Coops lavpriskjede og ble startet opp i 2006. Kjeden har nytt godt av at Coop overtok Ica/Rimi i 2015, der mange butikker ble omprofilert til Extra.

Odd Gisholt ved BI følger dagligvaremarkedet tett og er imponert over hva Extra har fått til.

- Extra har vært flinke til å ruste opp butikker og få nye beliggenheter for butikkene sine. De har vært uhyre flinke med på profilere seg som en kjede med lave priser, men likevel større sortiment enn konkurrentene. De har dessuten en flink leder i Christian Hoel, sier Gisholt til Nettavisen.

Han mener Rema har grunn til å være bekymret for konkurransen fra Extra og Norgesgruppens lavprisflaggskip Kiwi.

- Strategien deres med bestevenner var ikke lur og omdømmet deres har også vært under press. De har dessuten fått veldig tøff konkurranse fra Kiwi og Extra på avisenes matbørser, sier Gisholt.

Rema har tatt flere grep den siste tiden, inkludert etablering av 20 nye butikker og å bytte ut kategori- og innkjøpsdirektør Lars Kristian Lindberg i Rema 1000, som var ansvarlig for bestevennstrategien.

- Jeg registerer at Odd Reitan sier at bunnen er nådd for Rema, men det gjenstår å se, sier Gisholt.

