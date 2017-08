Extra omsetter melk og brød som aldri før

Milliardvekst for dagligvarekjeden.

De butikkansatte har god grunn til å smile bredt. Aldri før har den Coop-eide lavpriskjeden Extra hatt større omsetning.

Ved utgangen av juli hadde kjeden omsatt dagligvarer for 12,2 milliarder kroner. På samme periode i 2016 hadde Extra en omsetning på 10,7 milliarder kroner.

Det utgjør en vekst på formidable 1,5 milliarder kroner. Kjededirektør Christian Hoel har kanskje det bredeste smilet i Extra om dagen.

Vekstvinner



– I motsetning til hos andre lavpriskjeder, så er det kunden som er vår beste venn, sier Hoel til Nettavisen.

– Hos oss er det ikke vi som bestemmer hva kunden skal handle. Vi skal tilby et bredt utvalg og selge de varene kundene etterspør, fortsetter han.

– Hvordan gjør Extra det sammenlignet med de andre lavpriskjedene?

– Vi er vekstvinner og vokser mest i markedet. Det har vi gjort over lang tid nå, og vi vokser mer enn markedet måned etter måned, sier kjededirektøren.

SPISER REKORDER TIL FROKOST: Kjededirektør Christian Hoel i Extra har god grunn til å smile når han skal gjøre opp årets første sju måneder.

Stjeler kunder fra andre



Christian Hoel slår allerede nå fast at 2017 blir det beste i lavpriskjedens historie. I 2015 overtok Extra flere Rimi-butikker etter at svenske Ica kastet inn håndkle i Norge.

– Hvordan er marginen da?

– Det kan jeg ikke si noe om, men det går bra, sier Hoel.

– Er det kundene som betale for rekordtallene til Extra?

– Så lenge vi er billigst på pris er det en fordel for kundene å velge oss. Det er klart at vi tar mange kunder fra andre kjeder. Det er ikke tilfeldig at det går bra for oss og dårlig for noen andre, sier Extra-sjefen og minner om at lavpriskjedene kjemper om de samme kundene.

Tirsdag presenterer Nielsen, som er ansvarlig for oversikten over markedet, ferske tall for dagligvarebransjen.

Mange er nok spente på hvordan det går med Rema 1000 som har fått en hard medfart så langt i 2017.

