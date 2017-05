Facebook ansetter nye 3.000 personer for å luke ut drapsvideoer

ANNONSE

De 3.000 skal tilføres arbeidsstokken i løpet av året. Fra før har Facebook ansatt 4.500 personer som foretar kontroll av denne typen. Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg kunngjorde ekstrasatsingen onsdag.

– Vi må kunne gripe inn raskt dersom vi skal bygge et trygt nettsamfunn, skriver Zuckerberg i et innlegg på sin Facebook-profil.

– Vi jobber med å gjøre det enklere for brukerne å innrapportere slike videoer, slik at vi kan handle raskere, uansett om det er for å kunne svare raskt hvis noen trenger hjelp eller om det er for å fjerne et innlegg, skriver han.

Facebook har blitt kritisert for ikke å ha gjort nok for å hindre at nettsamfunnets brukere har lagt ut videoer med voldelig innhold, selvmord og direktesending fra drapshandlinger. To konkrete eksempler er et direktesendt drap på en 74 år gammel mann i Cleveland og et drap på en baby i Thailand.

Videoer og innlegg som forherliger vold, er i strid med Facebooks brukervilkår som man er forpliktet til å overholde som medlem av nettsamfunnet.