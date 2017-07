Facebook-gründers norske kone kjøpte Frogner-villa for 68 millioner

Norske og San Francisco-bosatte Pia Øien Cohler (33), som er gift med Facebook-gründer Matt Cohler, har kjøpt en byvilla og en leilighet på Frogner i Oslo.

Byvillaen i Thomas Heftyes gate er 760 kvadratmeter stor og ligger i et av hovedstadens dyreste strøk. Øien Cohler ga 68 millioner kroner. I tillegg har hun kjøpt en leilighet for 8,4 millioner kroner ikke langt unna byvillaen, skriver Dagens Næringsliv. Selgeren var EY-sjef Erik Mamelund.

Øien Cohler er gift med teknologiinvestor Matt Cohler (40). Ifølge Forbes er han god for 670 millioner dollar – omkring 5,6 milliarder kroner. Cohler var blant de fem første som ble ansatt i Facebook i 2005. Han har også vært med i oppstarten av nettverkstjenesten LinkedIn.

Men norsk IT-bransje kan se langt etter muligheten for at Cohler flytter til Norge, skriver Finansavisen. Paret skal ikke ha noen planer om å flytte fra San Francisco. Kjøpet av byvillaen er ifølge avisen for å ha et feriested i Norge.

