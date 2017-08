Facebooks Finn-konkurrent på vei til Norge

I løpet av to uker kommer tjenesten til norske Facebook-brukere, skriver Dagens Næringsliv.

Facebook-brukere i USA og fem andre land har kunnet benytte en knapp som leder til Facebooks nye markedsplass, en tjeneste som minner mye om Finn.no.

I løpet av de neste to ukene kommer tjenestene til Norge og 16 andre europeiske land. Det forteller direktør ofr Marketplace og plattformer Deb Liu i Facebook.

- Vi ser på det som en måte å tilrettelegge for noe som allerede skjer på Facebook. 550 millioner mennesker verden over besøker allerede kjøp og salg-grupper på Facebook månedlig, sier Liu til Dagens Næringsliv (krever abonnement).

Avisen skriver også at Finn-eide Schibsted allerede har skrudd opp reklamebudsjettet med flere titalls millioner kroner så langt i år. Dette er blant annet for å møte konkurransen fra amerikanske Let Go, som i likhet med Facebook forsøker å komme inn på det norske markedet.

Facebook har en klar strategi for hvordan de skal møte konkurransen i Norge.

- Vi tar ikke betalt for noe. Vi tror at en masse mennesker vil ønske å bruke tjenesten. Andre selskap har andre modeller, sier Liu til Dagens Næringsliv.

Avisen skriver også at en fjerdedel av verdens befolking er innom Facebook minst én gang i måneden. For Norge er tallene nesten to tredjedeler.

